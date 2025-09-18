Giá vàng ngày 18/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên 17/9, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu về một lộ trình nới lỏng chính sách ổn định trong thời gian còn lại của năm.

Vào lúc 1 giờ 31 phút sáng ngày 18/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,2% xuống 3.681,39 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.707,40 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên giảm 0,2% xuống 3.717,8 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD tiếp tục đà giảm, khiến vàng - kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này - trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty High Ridge Futures, việc giá vàng liên tục lập đỉnh mới là do thị trường kỳ vọng môi trường lãi suất sẽ thấp hơn trong tương lai. Ông cho rằng đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lần này của Fed chính là khởi đầu cho xu hướng đó.

Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm nay, sau giai đoạn “án binh” kể từ tháng 12/2024 sau khi đã hạ lãi suất ba lần trong năm ngoái. Cùng với quyết định hạ lãi suất này, Fed dự báo khả năng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm nữa trong hai cuộc họp chính sách còn lại của năm nay.

Tại Việt Nam, sáng ngày 18/9, Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 129,50 - 132,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 18/9:

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: