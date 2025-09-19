Giá vàng chiều 19/9 đi ngang, giới đầu tư ngóng thêm tín hiệu từ Fed

Giá vàng đi ngang trong phiên giao dịch chiều 19/9 khi thị trường chờ thêm tín hiệu về chính sách của Mỹ, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 25 điểm cơ bản và triển vọng nới lỏng chính sách trong những tháng tới không đáp ứng được mong đợi của giới đầu tư.

Giá vàng giao ngay gần như không đổi, ở mức 3.646,29 USD/ounce vào lúc 13 giờ 40 phút (giờ Việt Nam).

Trước đó, kim loại quý này đã chạm kỷ lục 3.707,40 USD/ounce vào ngày 17/9. Giá vàng giao tháng 12/2025 tại Mỹ cũng đi ngang ở mức 3.679,40 USD/ounce.

Nhà phân tích Kyle Rodda của Capital.com nhận định rằng tâm lý thị trường vẫn tích cực nhưng đã dịu bớt, trong khi Fed chưa đưa ra định hướng đủ ôn hòa để vàng tiếp tục tăng.

Ông cho rằng dự báo còn hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay là tín hiệu tích cực, song việc chỉ dự kiến một lần cắt giảm trong năm 2026 - vượt kỳ vọng của thị trường - đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD đi lên.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch dự báo xác suất để Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10/2025 lên tới 92%. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lời.

Về kỹ thuật, nhà phân tích Wang Tao của Reuters cho rằng vàng giao ngay có thể phá ngưỡng hỗ trợ 3.630 USD/ounce và giảm về vùng 3.596 - 3.617 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 37 phút công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 130,00 - 132,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm sau thông điệp của Cục Dự trữ Liên bang Fed về lộ trình lãi suất Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 3.637,41 USD/ounce vào lúc 13 giờ 36 phút (theo giờ Việt Nam), sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.707,4 USD USD/ounce trong phiên trước.