Giá vàng chiều 17/9: Giá vàng châu Á lùi khỏi mức cao kỷ lục

Giá vàng tại thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày 17/9, do đồng USD nhích lên và hoạt động chốt lời diễn ra mạnh mẽ, sau khi kim loại quý này chạm mức cao kỷ lục trong phiên trước nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Chiều phiên này, tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống còn 3.671,61 USD/ounce, sau khi đạt đỉnh lịch sử 3.702,95 USD/ounce vào ngày 16/9. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng lùi 0,4% xuống 3.709 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, Giám đốc phân tích thị trường tại sàn giao dịch ngoại hối và hàng hóa KCM Trade, nhận định: “Đà tăng giá của vàng lên mốc 3.700 USD/ounce được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và kỳ vọng Fed sẽ phát tín hiệu tiếp tục giảm lãi suất trước cuối năm 2025. Việc chốt lời quanh ngưỡng này khiến giá vàng đi xuống, nhưng nếu Fed phát đi thông điệp ôn hòa hơn trong cuộc họp chính sách tiền tệ, giá vàng hoàn toàn có thể bật tăng trở lại.”

Chỉ số đồng USD nhích 0,1% sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng vào ngày 16/9. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh vùng thấp nhất trong hơn năm tháng.

Dữ liệu công bố ngày 16/9 cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng vượt kỳ vọng trong tháng 8/2025. Tuy nhiên, thị trường lao động yếu đi và giá cả hàng hóa tăng do thuế nhập khẩu tiếp tục tạo ra rủi ro đối với chi tiêu tiêu dùng.

Giới phân tích dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 17/9 để hỗ trợ thị trường việc làm.

Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó sẽ được theo dõi sát sao nhằm đánh giá tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ tiếp theo. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi ông Powell thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.Cùng ngày, giá bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 41,86 USD/ounce, giá bạch kim đi ngang ở mức 1.391,15 USD/ounce, trong khi giá palladium mất 1% còn 1.164,66 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối ngày 17/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130,30-132,32 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

