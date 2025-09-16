Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 1 triệu đồng, giao dịch ở mức 132 triệu đồng

Giá vàng SJC tăng mạnh 900.000 đồng, lên trên 132 triệu đồng/lượng trong khi giá thế giới cũng tăng đẩy chênh lệch lớn tại thị trường trong nước.

Thúy Hà
Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 1 triệu đồng, giao dịch ở mức 132 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Tại phiên sáng nay (16/9), giá vàng SJC đảo chiều tăng mạnh 900.000 đồng/lượng theo đà tăng của thế giới, trng khi đó tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút, đồng kim loại quý trên thế giới dao động quanh ngưỡng 3.681 USD/ounce, tăng 38 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 117,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước gần 14,6 triệu triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 129,5-132 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng, hiện giao dịch từ 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng, hiện doanh nghiệp này thông báo từ 127,6-130,6 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức rất cao, trong đó vàng SJC lên tới 2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.208 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước. Chính vì vậy, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại phiên sáng nay cũng giảm ở cả 2 chiều.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.158-26.468 đồng/USD, giảm 8 đồng. Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.170-26.468 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng giảm 8 đồng; Ngân hàng VietinBank và BIDV giao dịch từ 26.020-26.476 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 170 đồng ở chiều mua vào, còn chiều bẩn giữ nguyên./.

Gạo xuất khẩu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Linh hoạt gỡ khó trong xuất khẩu gạo

Ngành lúa gạo Việt Nam hiện đã có những nền tảng vững chắc về chất lượng sản phẩm, chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu, giúp duy trì sự ổn định trong trung và dài hạn.

Hội nghị “Kết nối doanh nghiệp sản xuất, logistics Việt Nam - Campuchia” trở thành diễn đàn bàn thảo nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Hội nghị mở lối cho hợp tác sản xuất và logistics Việt Nam-Campuchia bứt phá

Hạ tầng logistics và thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia hiện vẫn là “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ. Tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, hệ thống kho bãi, trung tâm logistics chưa đồng bộ và thiếu kết nối đa phương thức là những rào cản lớn đối với việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Áp lực nguồn cung khiến dầu giảm giá

Giá dầu giằng co giữa một bên là rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị leo thang và một bên là thực tế dư cung khi OPEC+ mở rộng sản lượng trong bối cảnh tồn kho toàn cầu vẫn cao.