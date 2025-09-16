Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 1 triệu đồng, giao dịch ở mức 132 triệu đồng

Tại phiên sáng nay (16/9), giá vàng SJC đảo chiều tăng mạnh 900.000 đồng/lượng theo đà tăng của thế giới, trng khi đó tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút, đồng kim loại quý trên thế giới dao động quanh ngưỡng 3.681 USD/ounce, tăng 38 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 117,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước gần 14,6 triệu triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 129,5-132 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng, hiện giao dịch từ 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng, hiện doanh nghiệp này thông báo từ 127,6-130,6 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức rất cao, trong đó vàng SJC lên tới 2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.208 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước. Chính vì vậy, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại phiên sáng nay cũng giảm ở cả 2 chiều.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.158-26.468 đồng/USD, giảm 8 đồng. Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.170-26.468 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng giảm 8 đồng; Ngân hàng VietinBank và BIDV giao dịch từ 26.020-26.476 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 170 đồng ở chiều mua vào, còn chiều bẩn giữ nguyên./.