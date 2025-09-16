Đồng USD suy yếu, giá vàng thế giới gần chạm ngưỡng 3.700 USD mỗi ounce

Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên 15/9, nhờ sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ giảm, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp mang tính bước ngoặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Vào lúc 0 giờ 44 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 3.680,80 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.685,39 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,8%, đạt 3.719,00 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm 0,3% xuống mức thấp nhất trong một tuần, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng giảm nhẹ, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9, lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái.

Một số nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào một động thái mạnh mẽ hơn với mức giảm 0,50 điểm phần trăm. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định rằng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm phần lớn đã được phản ánh vào giá tại thời điểm này.

Ông nói thêm rằng có thể sẽ có thêm một hoặc hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay. Cũng theo chuyên gia này, các mức giá mục tiêu tiếp theo của vàng trong ngắn hạn là 3.700 USD, tiếp đến là 3.730 USD và 3.743 USD/ounce.

Fed sắp nhóm họp dưới một áp lực bất thường, trong bối cảnh có tranh cãi về các vị trí lãnh đạo và Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép để có tầm ảnh hưởng lớn hơn đối với chính sách tiền tệ.

Thượng viện Mỹ cũng đã để ngỏ khả năng cho phép cố vấn kinh tế của ông Trump là ông Stephen Miran tham gia ủy ban thiết lập lãi suất của Fed kịp thời để bỏ phiếu vào ngày 17/9. Vàng thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong các giai đoạn bất ổn.

Ngoài ra, theo ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, các báo cáo cuối tuần qua cho thấy Trung Quốc có thể nới lỏng các quy định xuất nhập khẩu vàng.

Điều này đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ. Ông cho rằng cả nhu cầu từ khu vực công và tư nhân đều được xem là động lực chính cho đà tăng của kim loại quý này.

Tại các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,1% lên 42,62 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.400,77 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 15/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 128,60- 131,10 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra)./.

