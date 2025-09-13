Chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed gây sức ép lên đồng USD

Đồng USD đã ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp dù khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giao dịch đi ngang (12/9) trong bối cảnh các nhà đầu tư gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khởi động một chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Mặc dù đồng bạc xanh có sự phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần, bức tranh chung vẫn cho thấy một triển vọng tiêu cực khi các dữ liệu kinh tế yếu kém và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ đang gây áp lực lên đồng tiền này.

Kết thúc phiên giao dịch 12/9, chỉ số đồng USD - được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác - đi ngang ở mức 97,59.

Tính chung cả tuần, chỉ số này đã giảm khoảng 0,1%. So với đồng yen Nhật Bản, đồng USD tăng 0,2% lên 147,53 yen/USD. Nhưng so với đồng euro, đồng bạc xanh đi ngang ở mức 1,1736 USD/euro.

Các yếu tố tác động chính

Thị trường tiền tệ trong tuần qua bị chi phối bởi các dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ và những đồn đoán xung quanh quyết định sắp tới của Fed.

Trong tuần này, một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém đã củng cố mạnh mẽ kịch bản Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Báo cáo hôm 11/9 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của nước này đã ghi nhận mức tăng lớn nhất trong bốn năm. Sang ngày 12/9, báo cáo từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ tháng Năm.

Mặc dù các dữ liệu kinh tế trái chiều có thể gây thêm phức tạp cho các cuộc thảo luận chính sách của Fed vào tuần tới, giới đầu tư vẫn chủ yếu tập trung vào viễn cảnh cắt giảm lãi suất.

Thị trường hiện đang đặt cược gần như chắc chắn rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9.

Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của tập đoàn dịch vụ tài chính CME, các nhà giao dịch đã giảm bớt đặt cược vào một đợt cắt giảm lớn hơn ở mức 0,50 điểm phần trăm. Điều này cho thấy so với dự kiến trước đây, thị trường hiện kỳ vọng một lộ trình nới lỏng từ từ hơn cho đến cuối năm.

Theo bà Monica Defend, người đứng đầu Viện Đầu tư của công ty quản lý tài sản Amundi SA, thị trường lao động Mỹ chắc chắn đang chững lại. Diễn biến này khiến bà khẳng định quan điểm rằng sẽ có ba đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay và nhiều hơn nữa vào năm tới.

Ngoài yếu tố Fed, triển vọng tiêu cực bao trùm đồng USD cũng khiến đồng bạc xanh khá chật vật trong tuần qua.

Theo ông John Velis, chiến lược gia vĩ mô châu Mỹ tại ngân hàng BNY, sự phục hồi của đồng USD trong phiên cuối tuần chủ yếu là do các động thái điều chỉnh vị thế trước kỳ nghỉ. Ông nhận định tình hình chung vẫn khá tiêu cực đối với đồng USD.

Vị chiến lược gia chỉ ra hai nguyên nhân chính: thứ nhất là việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, thứ hai là hành vi phòng hộ rủi ro của các nhà đầu tư nước ngoài. Khi họ mua tài sản của Mỹ, họ có xu hướng bán đồng USD để phòng hộ rủi ro tiền tệ và khiến áp lực lên đồng bạc xanh gia tăng.

Triển vọng cho tuần tới

Theo ông Michael Pfister, chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng Commerzbank, việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ gây tổn hại cho đồng USD. Tuy nhiên, do lạm phát vẫn còn dai dẳng, ông cho rằng xu hướng giảm của đồng bạc xanh sẽ là một "quá trình chảy máu chậm thay vì một cú sốc lớn."

Commerzbank là một trong những ngân hàng bi quan nhất về đồng USD, dự báo đồng tiền này có thể suy yếu xuống mức 1,22 USD đổi 1 euro vào cuối năm.

Trong tuần tới, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ đổ dồn vào cuộc họp chính sách của Fed. Mặc dù quyết định cắt giảm lãi suất gần như đã được xác định, nhận định của các quan chức và các dự báo kinh tế đi kèm sẽ là yếu tố then chốt.

Chuyên gia kinh tế trưởng Tom Simons tại ngân hàng đầu tư Jefferies nhận định nếu Fed phát tín hiệu sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm, các doanh nghiệp có thể lạc quan hơn và tăng cường tuyển dụng, qua đó hỗ trợ nền kinh tế.

Nếu thực sự thành công, chính sách của Fed có thể giúp tăng sức hấp dẫn của đồng USD về dài hạn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng trước mắt, những động thái đó có thể khiến đồng bạc xanh tạm thời suy yếu./.

Đồng USD lao dốc sau báo cáo việc làm gây thất vọng của Mỹ Sau khi báo cáo việc làm tháng 8/2025 của Mỹ cho thấy tốc độ tuyển dụng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trên đà suy yếu, đồng USD lao dốc so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác