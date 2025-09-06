Đồng USD lao dốc sau báo cáo việc làm gây thất vọng của Mỹ

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/9, đồng USD lao dốc so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, sau khi báo cáo việc làm tháng 8/2025 của Mỹ cho thấy tốc độ tuyển dụng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trên đà suy yếu, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy bảng lương phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 22.000 việc làm, thấp hơn rất nhiều so với dự báo 75.000. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được dự báo sẽ nhích lên, phản ánh rõ tình trạng thị trường lao động đang suy yếu.

Ngay sau khi báo cáo trên được công bố, đồng bạc xanh giảm trên diện rộng. Đồng USD hạ 0,70% so với đồng yen Nhật Bản, xuống còn 147,44 yen/USD; giảm 0,91% xuống 0,7983 franc Thụy Sĩ, đồng thời lùi 0,55% so với euro, giao dịch quanh mức 1,1717 USD/euro. Chỉ số USD Index trượt 0,48% còn 97,767, và tính chung tuần qua giảm khoảng 0,23%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng đi xuống. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 0,81 điểm phần trăm, xuống còn 3,511%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 0,88 điểm phần trăm, xuống còn 4,088%. Diễn biến này đi cùng với đà trượt dốc của Phố Wall trong phiên.

Giới đầu tư hiện dự đoán hơn 90% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 17/9, thậm chí có 10% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,50 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Fed sẽ lựa chọn bước đi thận trọng để tránh gửi đi tín hiệu rằng họ đã chậm trễ trong việc điều hành chính sách lãi suất. Điều này khiến USD khó tìm được lực đỡ trong ngắn hạn.

Diễn biến bất lợi của đồng USD đã hỗ trợ giá vàng, khi kim loại quý này vọt lên mức kỷ lục mới 3.599,89 USD/ounce, trước khi hạ nhẹ xuống 3.593,04 USD/ounce trong phiên 5/9.

Bên cạnh dữ liệu của thị trường lao động, những yếu tố chính trị cũng góp phần gia tăng rủi ro cho đồng USD. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công kích Fed, cộng với những lo ngại về tính minh bạch của dữ liệu kinh tế, đang khiến niềm tin vào đồng bạc xanh suy giảm.

Theo Morgan Stanley, đồng USD mất khoảng 11% trong nửa đầu năm - đây là mức giảm mạnh nhất hơn 50 năm qua. Mặc dù hồi phục nhẹ vào tháng Bảy, đồng USD vẫn chịu áp lực tiếp tục suy yếu trong thời gian tới.

Trong khi đó, J.P. Morgan cho rằng xu hướng đồng USD yếu trong năm 2025 sẽ tạo cơ hội cho các thị trường mới nổi. Báo cáo của ngân hàng này nhấn mạnh đồng bạc xanh nhiều khả năng tiếp tục chịu sức ép từ chu kỳ giảm lãi suất và bất ổn trong nước, qua đó mang lại lợi thế cho các đồng tiền và tài sản ở các nền kinh tế đang phát triển.

Nhìn tổng thể, đồng USD đang ở vào giai đoạn suy yếu, khi cả yếu tố kinh tế và chính trị cùng hội tụ. Dù vậy, mức độ giảm sâu đến đâu sẽ còn phụ thuộc vào cách Fed hành động trong cuộc họp tháng Chín và diễn biến của kinh tế Mỹ trong những tháng tới.

Cùng ngày, đồng bảng Anh cũng tăng so với USD, giao dịch ở mức 1,3506 USD/bảng, sau thông tin Phó Thủ tướng Angela Rayner từ chức vì bê bối thuế bất động sản. Tuy vậy, tính chung cả tuần, đồng bảng Anh vẫn giảm 0,2% do những lo ngại kéo dài quanh tình hình tài chính và biến động thị trường trái phiếu Chính phủ Anh./.

Tỷ giá ngày 5/9: Các ngân hàng giữ ổn định giá bán đồng USD Ngày 5/9, tỷ giá đồng USD được giữ ổn định tại các ngân hàng, đồng nhân dân tệ tăng nhẹ, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi biến động tỷ giá và chính sách tiền tệ.