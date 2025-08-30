Đồng USD sụt giảm trong tháng 8 do những nỗi lo về Cục Dự trữ liên bang Mỹ

Đồng USD đã suy yếu trong tháng Tám, giữa lúc các nhà giao dịch đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín tới và những lo ngại ngày càng tăng về sự độc lập của ngân hàng trung ương này trước áp lực chính trị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/8, chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một giỏ các đồng tiền chính, đã giảm 0,09% xuống còn 97,803.

Tính chung cả tháng Tám, chỉ số này đã giảm khoảng 2% và đảo ngược mức tăng hơn 3% của tháng trước đó.

Thị trường tiền tệ trong tuần qua và cả tháng Tám bị chi phối bởi hai câu chuyện chính: kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed, cùng cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức ngân hàng trung ương này.

Trong phiên cuối tuần qua, đồng USD ban đầu mạnh lên sau khi số liệu lạm phát được công bố phù hợp với dự kiến. Nhưng sau đó, đồng bạc xanh đã từ bỏ đà tăng và không thể phá chuỗi ba phiên giảm điểm liên tiếp.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - đã tăng 0,2% trong tháng 7/2025. Số liệu này không làm thay đổi kỳ vọng của thị trường và tiếp tục củng cố khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới vào ngày 16-17/9.

Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, thị trường hiện đang đặt cược với xác suất 87% rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách, tăng mạnh so với mức 63% của một tháng trước.

Kỳ vọng này càng được củng cố sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller, một ứng cử viên tiềm năng cho chức Chủ tịch Fed, cho biết ông muốn bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Cuối tháng 7/2025, ông Waller và Thống đốc Fed Michelle Bowman đều không đồng tình với quyết định của Fed giữ nguyên lãi suất ngắn hạn, do lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động.

Năm ngoái, Fed đã hạ lãi suất cơ bản 1 điểm phần trăm, bắt đầu từ tháng 9/2024, trước khi ông Donald Trump đắc cử và tiếp tục cắt giảm sau khi ông trở lại Nhà Trắng.

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong năm nay, do lo ngại việc ông Trump tăng thuế quan có thể khiến lạm phát, vốn vẫn đang ở mức cao hơn mục tiêu 2% của Fed, trỗi dậy trở lại.

Đồng USD khá nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng bạc xanh này yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Theo ông Uto Shinohara, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính Mesirow Currency Management, một yếu tố quan trọng hơn đang phủ bóng đen lên đồng USD là chiến dịch gây ảnh hưởng lên chính sách tiền tệ của Tổng thống Trump.

Trong tuần này, nỗ lực của ông Trump nhằm sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook đã trở thành tâm điểm chú ý. Bà Cook đã khởi kiện Tổng thống và một thẩm phán liên bang cho biết sẽ xúc tiến nhanh quá trình tố tụng. Sự việc này làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về sự độc lập của Fed.

Cựu Phó Chủ tịch Fed Lael Brainard đã lên tiếng cảnh báo về rủi ro rằng nhiều Chủ tịch ngân hàng Fed khu vực có thể bị sa thải vào năm tới, do các động thái mang tính chính trị từ Nhà Trắng.

Chuyên gia Jayati Bharadwaj, người đứng đầu chiến lược ngoại hối tại ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định rằng các hành động gần đây của Mỹ sẽ có những hệ lụy lâu dài, làm xói mòn vị thế trú ẩn an toàn của đồng USD.

Ông Sahil Mahtani, Giám đốc tại công ty dịch vụ đầu tư Ninety One Asset Management, cũng nhận định rằng nếu ông Trump tái thiết lập quan hệ với Fed theo hướng áp đặt, điều này sẽ giống với "động thái của các thị trường mới nổi" và khó có thể là tín hiệu tích cực cho đồng bạc xanh.

Phân tích kỹ thuật cũng cho thấy một xu hướng giảm giá rõ ràng đối với đồng USD. Chỉ số đồng USD đã rơi xuống dưới đường trung bình động 100 ngày vào đầu tháng Ba và duy trì ở dưới mức này kể từ đó.

Các nỗ lực bứt phá trong tháng Tám đều thất bại, biến đường trung bình động này thành một ngưỡng kháng cự mạnh.

Các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 32.000 tỷ USD tài sản tính theo đồng tiền này.

Theo bà Serena Tang, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chiến lược tài sản toàn cầu tại ngân hàng Morgan Stanley, sự gia tăng bất ổn chính sách có thể sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài tăng tỷ lệ phòng hộ rủi ro tiền tệ, qua đó gây thêm áp lực lên đồng bạc xanh.

Ông Mahtani ước tính có khả năng xảy ra một đợt bán tháo trị giá 1.000 tỷ USD nếu tỷ lệ phòng hộ rủi ro trở lại mức bình thường.

Trong tuần tới, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ đổ dồn vào báo cáo thị trường lao động Mỹ vào ngày 5/9.

Theo ông Dan Tobon, người đứng đầu chiến lược ngoại hối tại ngân hàng Citi, đây sẽ là số liệu then chốt tiếp theo định hình hướng đi của thị trường.

Ông cũng lưu ý rằng phản ứng của thị trường ngoại hối với các diễn biến liên quan đến Fed gần đây khá mờ nhạt, có thể do thị trường đã định giá sẵn một chu kỳ cắt giảm lãi suất. Điều này củng cố quan điểm rằng "tất cả sẽ phụ thuộc vào số liệu" của ngân hàng trung ương.

Đối với các đồng tiền khác, đồng euro trong phiên 29/8 đã tăng 0,11% lên 1,1696 USD/euro và ghi nhận mức tăng hơn 2% trong cả tháng 8/2025. Các số liệu mới nhất cho thấy lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn ổn định.

Tương tự, đồng bảng Anh đi ngang ở mức 1,3502 USD/bảng Anh và cũng tăng hơn 2% trong tháng 8/2025.

Ngược lại, đồng USD tuy nhích nhẹ 0,02% so với yen lên 146,985 yen đổi 1 USD nhưng đã giảm 2,5% so với đồng nội tệ của Nhật Bản trong cả tháng 8/2025./.

