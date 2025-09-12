Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới với kỳ vọng Fed giảm lãi suất

Thị trường chứng khoán Mỹ đã đồng loạt thiết lập các mức kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 11/9, sau khi các số liệu kinh tế mới công bố cho thấy những tín hiệu trái chiều về lạm phát và việc làm, củng cố kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones đã vượt ngưỡng tâm lý 46.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử, với mức tăng 617,08 điểm (tương đương 1,36%).

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng tăng 55,43 điểm (0,85%) lên 6.587,47 điểm, và Nasdaq ghi nhận phiên tăng kỷ lục thứ tư liên tiếp, lần đầu tiên vượt mốc 22.000 điểm.

Động lực chính đến từ báo cáo lạm phát tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ, cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% - mức cao nhất kể từ tháng Một, vượt dự báo 0,3% của các chuyên gia. So với cùng kỳ năm trước, CPI đã tăng 2,9%, cao hơn mức 2,7% của tháng Bảy.

Tuy nhiên, thị trường dường như ít lo ngại về áp lực lạm phát khi số liệu việc làm cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 6/9 đã tăng lên 263.000 đơn - mức cao nhất trong gần bốn năm qua.

Trước những diễn biến này, giới đầu tư đang đặt cược với xác suất 90% rằng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Đa số các nhà phân tích dự báo sẽ có tổng cộng ba đợt giảm lãi suất từ nay đến cuối năm nay./.

Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất Các chỉ số lớn tại Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt lập đỉnh trong phiên 11/9 nhờ nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm bước vào chu kỳ hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.