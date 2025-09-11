VN-Index đảo chiều tăng hơn 14 điểm sau nhịp bán mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên đầy biến động ngày 11/9 khi bất ngờ đảo chiều ngoạn mục vào cuối phiên chiều.

Sau nhịp bán mạnh buổi sáng khiến VN-Index có thời điểm mất gần 38 điểm, lực cầu bắt đáy dâng cao đã giúp chỉ số hồi phục mạnh mẽ.

Chốt phiên, VN-Index tăng 14,49 điểm lên 1.657,75 điểm. Thanh khoản đạt hơn 1,27 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 36.627 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 163 mã tăng giá, 152 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Trái ngược, HNX-Index giảm 0,42 điểm xuống 274,18 điểm với hơn 120,4 triệu cổ phiếu được giao dịch (2.798,8 tỷ đồng).

UPCoM-Index giảm 0,72 điểm xuống 110,1 điểm, khối lượng hơn 64,5 triệu cổ phiếu (858,4 tỷ đồng).

Diễn biến tại rổ VN30 cho thấy sự xoay chiều rõ rệt: nếu cuối phiên sáng có tới 22 mã giảm, thì khi khép phiên đã có 20 mã tăng, chỉ còn 8 mã giảm. Đáng chú ý, VHM tăng 4,03%, VIC tăng 3,9%, VRE tăng 1,63%; các mã lớn khác như HPG, MWG, VJC, VNM... cũng đồng loạt hồi phục.

Dù sắc đỏ vẫn áp đảo tại nhóm ngân hàng và chứng khoán, nhưng đà hồi phục ở nhiều mã lớn đã củng cố tâm lý thị trường.

LPB tăng 4,89%, STB tăng 2,78%, TPB tăng 2,34%. Ở nhóm chứng khoán, DSE và VDS tăng kịch trần; nhiều mã khác cũng quay đầu tăng giá.

Bất động sản trở thành tâm điểm hút dòng tiền, với VIC tăng 3,9%, VHM tăng 4,03%, VRE tăng 1,63%, bên cạnh KBC tăng 1,32%, DXG tăng 1,51%, DIG tăng 1,91%, HDC tăng 2,63%, DXS tăng 2,27%...

Nhóm thép bứt phá với HPG tăng 1,04%, NKG tăng 6,98%, HSG tăng 2,83%, VGS tăng 3,33%...

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng: MWG tăng 4,37%, VNM tăng 2,34%, MSN tăng 1,23%, DGC tăng 1,16%, DGW tăng 2,7%, VHC tăng 2,83%, HAG tăng 2,3%, CII tăng 4,19%, VCG tăng 1,78%...

Ở chiều ngược lại, một số mã chịu áp lực chốt lời như VIX giảm 2,79%, ACB giảm 1,32%, TCH giảm 1,63%, NLG giảm 2,13%, VSC giảm 1,97%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.256 tỷ đồng.

Trên HOSE, lượng bán ròng hơn 1.063 tỷ đồng, tập trung ở SSI (252 tỷ đồng), MWG (160 tỷ đồng), MSB (149 tỷ đồng), SHB (110 tỷ đồng) và VIX (91 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 92 tỷ đồng; trên UPCOM, con số xấp xỉ 101 tỷ đồng.

Phiên đảo chiều ngày 11/9 cho thấy sức chống chịu đáng kể của thị trường trước áp lực bán mạnh. Dòng tiền nội tiếp tục đóng vai trò chủ lực, đặc biệt ở nhóm bất động sản, thép và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index hồi phục ngoạn mục./.

