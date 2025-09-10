VN-Index phục hồi, nhóm ngân hàng và chứng khoán hưởng lợi từ sàn tài sản số

VN-Index phiên 10/9 phục hồi sau những nhịp giằng co, với sự dẫn dắt từ các nhóm ngành năng lượng, công nghiệp và tài chính, trong khi HNX-Index giảm nhẹ và UPCOM-Index tăng trở lại.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/9, VN-Index tăng 5,94 điểm lên 1.643,26 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 29.833,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 149 mã tăng giá, 171 mã giảm giá và 55 mã đứng giá.

Ngược lại, HNX-Index giảm 0,22 điểm xuống 274,6 điểm, khối lượng giao dịch hơn 166,1 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.666,3 tỷ đồng. UPCOM-Index tăng 0,48 điểm lên 110,37 điểm, giao dịch hơn 40,1 triệu cổ phiếu, tương đương 625,9 tỷ đồng.

VN-Index mở cửa phiên chiều giằng co, nhưng bên mua dần chiếm ưu thế, kéo chỉ số phục hồi và đóng cửa trong sắc xanh tích cực. VCB, VIC, CTG và BSR là những mã ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index, trong khi FPT, GVR, LPB và VNM tác động tiêu cực nhất.

Ngành năng lượng dẫn đầu đà tăng nhờ các mã BSR (tăng 4,84%), PVD (tăng 2,48%), PVS (tăng 1,48%) và OIL (tăng 0,87%). Tiếp đến là các ngành công nghiệp và tài chính cũng tăng, trong khi ngành công nghệ thông tin giảm do FPT (giảm 0,88%), CMG (giảm 0,13%) và ELC (giảm 0,23%).

Về giao dịch khối ngoại, họ tiếp tục bán ròng hơn 2.927 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại HPG (337,37 tỷ đồng), MWG (289,64 tỷ đồng), MBB (179,62 tỷ đồng) và DIG (161,05 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 70 tỷ đồng, chủ yếu tại CEO (28 tỷ đồng), PVS (18,85 tỷ đồng), IDC (16,33 tỷ đồng) và SHS (10,34 tỷ đồng).

Một thông tin đáng chú ý tác động tới một số nhóm cổ phiếu trên sàn là việc Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hiệu lực từ 9/9/2025 với thời gian thí điểm 5 năm.

Nghị quyết mở ra cơ hội mới cho các công ty chứng khoán, ngân hàng và nhà đầu tư, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cổ phiếu trên sàn khi các định chế tài chính tham gia sân chơi tài sản số.

Theo quy định, doanh nghiệp muốn lập sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng; trong đó, ít nhất 35% vốn do hai trong năm nhóm tổ chức: ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm và doanh nghiệp công nghệ góp vốn.

Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) nhận định, sàn tài sản số đóng vai trò tương đương một sở giao dịch chứng khoán, công ty lưu ký và công ty chứng khoán cộng lại, đòi hỏi vận hành ổn định, minh bạch và bảo mật ở mức cao.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa có lợi nhiều hơn cho doanh nghiệp, khi tạo ra kênh huy động vốn mới bên cạnh vay ngân hàng, IPO cổ phiếu và phát hành trái phiếu.

Tuy nhiên, giai đoạn thử nghiệm hiện chỉ mở cho các nhà đầu tư nước ngoài. Bộ Tài chính yêu cầu giao dịch chỉ thực hiện trên các tài sản được cấp phép. Nhờ có hạ tầng, hệ thống thanh toán và kinh nghiệm quản trị rủi ro, các ngân hàng và công ty chứng khoán có thể nhanh chóng tận dụng cơ hội từ thị trường tài sản số.

Quy định vốn cao và yêu cầu cổ đông tổ chức tạo áp lực nhưng cũng mở ra lợi thế cho các định chế tài chính mạnh, vốn có hạ tầng, kinh nghiệm quản lý rủi ro và hệ thống công nghệ.

Sự dịch chuyển này dự báo tác động rõ rệt tới diễn biến cổ phiếu của các ngân hàng và công ty chứng khoán, công nghệ trên sàn, khi nhà đầu tư cân nhắc năng lực tài chính và triển vọng tham gia sân chơi tài sản số./.

