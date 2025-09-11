Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong phiên giao dịch chiều 11/9, nối dài đà tăng trong tuần sau khi loạt số liệu từ Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Trong nhiều tháng qua, chứng khoán toàn cầu đã khởi sắc, thậm chí một số thị trường lập kỷ lục mới, nhờ tâm lý lạc quan rằng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ khi kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại.

Báo cáo việc làm yếu hơn dự báo cùng số liệu mới cho thấy nước này có ít hơn khoảng 900.000 việc làm trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025 đã củng cố kỳ vọng đó.

Bộ Lao động Mỹ ngày 10/9 cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8/2025 bất ngờ giảm so với tháng trước đó - lần đầu tiên kể từ tháng 4/2025 - trái ngược với dự báo tăng.

Số liệu tháng 7/2025 cũng được điều chỉnh giảm. Diễn biến này giúp xoa dịu lo ngại rằng cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Donald Trump khởi xướng có thể làm bùng phát lạm phát, đồng thời mở đường để Fed có thêm dư địa giảm lãi suất nhằm hỗ trợ thị trường lao động.

Giới đầu tư hiện chờ báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố trong ngày 11/9, vốn sẽ có ảnh hưởng lớn tới quyết định lãi suất sắp tới của Fed.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 534,83 điểm, tương đương 1,22%, lên 44.372,50 điểm - mức cao kỷ lục mới và là phiên thứ hai liên tiếp đóng cửa ở đỉnh lịch sử.

Chỉ số Topix cũng nhích 0,22% lên 3.147,76 điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ và kim loại màu dẫn dắt thị trường này, nhờ kỳ vọng nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Số liệu cùng ngày cho thấy giá sản xuất của Nhật tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp dự báo.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 29,67 điểm (0,9%) lên mức kỷ lục 3.344,2 điểm, phiên tăng thứ tám liên tiếp.

Đà đi lên được hỗ trợ bởi cổ phiếu công nghệ và hy vọng rằng Tổng thống Lee Jae Myung có thể xem xét lại kế hoạch tăng thuế thu nhập từ vốn (loại thuế đánh vào lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được khi bán tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản...) đang gây tranh cãi.

Ở Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,3% xuống 26.127,77 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tăng 1,7% lên 3.875,31 điểm.

Cổ phiếu sản xuất chip khởi sắc, với Semiconductor Manufacturing International Corp tăng hơn 6%, Hua Hong Semiconductor tăng 4,8% và Cambricon Technologies - thường được gọi là “Nvidia của Trung Quốc” - tăng 9%.

Tại các thị trường khác, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,3% xuống 8.805,00 điểm. Chỉ số BSE Sensex của Ấn Độ nhích nhẹ gần 0,2%, Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) tăng 0,1%.

Thị trường Jakarta bật tăng sau khi Chính phủ Indonesia thông báo kế hoạch bơm khoảng 12 tỷ USD vào nền kinh tế, giúp xóa bớt cú sốc từ quyết định bất ngờ thay Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 11/9, chỉ số VN-Index tăng 14,49 điểm, hay 0,88%, lên 1.657,75 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,42 điểm, hay 0,15%, xuống 274,18 điểm./.

