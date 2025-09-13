Giá vàng nối tiếp đà tăng mạnh, hướng tới mức 3.900 USD/ounce vào giữa năm sau

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch 12/9, duy trì ở gần mức cao kỷ lục được thiết lập vào đầu tuần, trong bối cảnh các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động Mỹ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm vào tuần tới.

Vào lúc 1 giờ 25 phút sáng ngày 13/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 3.648,55 USD/ounce, gần với mức cao nhất mọi thời đại là 3.673,95 USD/ounce ghi nhận trước đó trong tuần. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,3%, đạt 3.686,40 USD/ounce.

Trước đó, phiên đầu tuần này chứng kiến lần đầu tiên giá vàng thế giới tăng vọt qua mốc 3.600 USD/ounce, trước khi chạm mức cao kỷ lục 3.673,95 USD/ounce trong phiên 9/9.

Giá vàng đã hạ nhiệt phần nào trong hai phiên sau đó, nhưng vẫn bám sát mức cao kỷ lục trên. Kim loại quý này đã tăng 1,7% trong tuần này, đánh dấu tuần tăng giá thứ tư liên tiếp.

Theo ông Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi những kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, có thể là ngay trong tháng Chín.

Dữ liệu được công bố trước đó cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã suy yếu đáng kể trong tháng Tám. Thêm vào đó, các dữ liệu gần đây cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vọt, cùng với số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp thấp và các điều chỉnh cắt giảm 911.000 việc làm trong năm qua, đều chỉ ra rằng đà tăng trưởng của nền kinh tế đang chậm lại.

Cùng lúc đó, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng Tám đã ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất trong b7 tháng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang chú trọng hơn vào sự suy yếu của thị trường lao động thay vì tình trạng lạm phát dai dẳng khi đưa ra các dự đoán về lãi suất.

Hiện thị trường đang dự đoán Fed gần như chắc chắn sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp hai ngày 16-17/9, trong khi khả năng về một đợt cắt giảm lớn hơn (0,50 điểm phần trăm) đã giảm bớt. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Nếu đúng vậy, quyết định lần này của Fed sẽ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất và được cho là đang tìm cách gây ảnh hưởng lên Fed, bao gồm cả nỗ lực nhằm bãi nhiệm Thống đốc Lisa Cook.

Những bất ổn liên quan đến tính độc lập của Fed cũng là yếu tố góp phần hỗ trợ đà tăng gần đây của giá vàng.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS cho biết, với những yếu tố thuận lợi này và sau khi dòng vốn chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng tăng lên gần đây, UBS hiện dự báo giá vàng sẽ tăng lên mức 3.900 USD/ounce vào giữa năm sau.

Tương tự, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, nhận định giá vàng có thể nới rộng đà tăng hơn nữa, và bất kỳ đợt điều chỉnh giảm tạm thời nào cũng có thể được xem là cơ hội để mua vào.

Ông Grant cho rằng việc thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu và kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất cho đến đầu năm 2026 có thể sẽ là yếu tố hỗ trợ bền vững cho giá vàng. Kim loại quý này đã tăng 39% kể từ đầu năm đến nay./.

Giá vàng giằng co trước các số liệu kinh tế trái chiều Vào lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày 12/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 3.632,49 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã chạm mức cao kỷ lục 3.673,95 USD/ounce trong phiên 9/9.