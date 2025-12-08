Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cảnh báo chiêu trò "giảm giá ảo" dịp mua sắm cuối năm

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa cảnh báo người tiêu dùng cần tỉnh táo bảo vệ quyền lợi của mình, tránh bị lừa đảo "giảm giá ảo" dịp mua sắm cuối năm. Các chiêu trò như nâng giá rồi giảm giá, tạo cảm giác khan hiếm giả và bán sản phẩm kém chất lượng đang gia tăng, đòi hỏi người tiêu dùng phải thông thái trong việc lựa chọn.

Mùa mua sắm cuối năm luôn là thời điểm thị trường sôi động nhất trong năm, khi hàng loạt chương trình khuyến mại đồng loạt được triển khai trên các nền tảng thương mại điện tử, chuỗi bán lẻ và hệ thống phân phối. Các khẩu hiệu như "giảm giá sốc," "siêu sale 12/12," "ưu đãi duy nhất hôm nay," "xả kho cuối năm" xuất hiện dày đặc, tạo ra bức tranh tiêu dùng náo nhiệt và đầy hấp dẫn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn tồn tại tình trạng khuyến mại không minh bạch, như nâng giá rồi giảm giá, tạo khan hiếm giả hoặc công bố ưu đãi sai sự thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền được thông tin chính xác và quyền được lựa chọn của người tiêu dùng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, có ba chiêu trò "giảm giá ảo" phổ biến mà người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác.

Thứ nhất, tăng giá gốc rồi mới giảm giá. Đây là thủ thuật thường xuất hiện trên một số gian hàng trực tiếp cũng như trực tuyến. Người bán nâng giá niêm yết lên cao hơn so với mức giá thực tế hoặc chỉ áp dụng trong thời gian rất ngắn nhằm hợp thức hóa mức giảm sau đó. Sau đó, họ đưa ra mức giảm giá 50%-70%, tạo cảm giác ưu đãi lớn như "mua một tặng một", "thanh lý toàn bộ cửa hàng" hoặc "giảm giá sốc". Tuy nhiên, mức giá sau giảm thực chất chỉ tương đương, thậm chí cao hơn mức giá thị trường.

Thứ hai, tạo cảm giác khan hiếm để thúc đẩy mua hàng. Các thông báo dạng "chỉ còn 1 sản phẩm", "sắp hết hàng", "500 người đang xem sản phẩm này" được sử dụng để kích hoạt tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ). Đây là phương thức gây áp lực vô hình, khiến người tiêu dùng có xu hướng quyết định nhanh mà không kiểm tra thông tin.

Thứ ba, giảm giá với các sản phẩm có chất lượng kém. Một trong những hình thức gian lận đang nổi lên rõ rệt là tình trạng sản phẩm giảm giá sâu nhưng chất lượng không tương xứng với quảng cáo như không giống hình ảnh, màu sắc khác biệt, kích thước sai lệch, hoặc chất liệu kém hơn đáng kể so với mô tả. Đặc biệt, một số mặt hàng thậm chí không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, không có thông tin về nguồn gốc, không có nhãn mác, tiềm ẩn rủi ro về an toàn.

Để hạn chế tối đa rủi ro và bảo vệ quyền lợi trong giai đoạn cao điểm mua sắm, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đưa ra một số khuyến nghị quan trọng. Theo đó, người tiêu dùng nên sử dụng các công cụ theo dõi giá hoặc xem đánh giá của cộng đồng để xác định liệu mức giảm giá có thật hay không, so sánh giá ở nhiều cửa hàng để có đánh giá chính xác hơn.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị ưu tiên mua hàng tại các cửa hàng chính hãng, sàn thương mại điện tử lớn hoặc nhà bán hàng đã được xác thực. Đồng thời, cần đọc kỹ điều kiện đổi trả, bảo hành, chi phí phụ thu, thời gian áp dụng. Người tiêu dùng hạn chế mua hàng từ cá nhân bán tự do, nhà bán hàng không hiển thị thông tin hoặc có nhiều phản ánh tiêu cực để giảm thiểu nguy cơ mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Đặc biệt, nên lưu giữ đầy đủ hóa đơn và chứng cứ giao dịch, bao gồm chứng từ thanh toán, ảnh chụp màn hình giá, chương trình khuyến mại tại thời điểm mua, video ghi lại quá trình mở hàng để làm bằng chứng khi có tranh chấp.

Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi gặp sản phẩm đưa ra mức giảm giá quá sâu, vượt xa mặt bằng thị trường; điều kiện bất thường; không rõ thông tin nhà cung cấp, chất lượng, chứng nhận an toàn.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, tránh các hành vi gian dối trong khuyến mại vì những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn gây méo mó cạnh tranh, làm suy giảm niềm tin thị trường. Đồng thời, người tiêu dùng cần chủ động kiểm chứng thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh kịp thời các hành vi bất thường để góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và công bằng./.

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ; quyền khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại; cũng như quyền phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền khi bị xâm phạm lợi ích. Trong các chương trình khuyến mại, người tiêu dùng có thể yêu cầu doanh nghiệp giải thích rõ về giá, mức giảm giá trước khuyến mại và các điều kiện áp dụng. Nếu phát hiện hành vi khuyến mại giả gây thiệt hại, người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại tới doanh nghiệp để yêu cầu hoàn tiền, đổi trả hoặc bồi thường. Trường hợp nghi ngờ gian lận, người tiêu dùng có thể phản ánh đến Sở Công Thương, truy cập website www.bvntd.gov.vn/khieu-nai hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng 1800.6838 để được giải đáp miễn phí.

