Giá vàng bật tăng, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 154,5 triệu đồng mỗi lượng

Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục neo ở  mốc trên 4.200 USD/ounce, giá vàng trong nước sáng đầu tuần tăng 300.000 đồng/lượng theo đà của thị trường thế giới, tỷ giá ngân hàng cũng tăng nhẹ.

Mở cửa phiên sáng nay (8/12), hai thương hiệu vàng trong nước cùng đi lên, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng thêm 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 151,5-154,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 6/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cũng tăng 300.000 đồng/lượng. Còn tại Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 150-153 triệu đồng/lượng, chưa điều chỉnh so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.202 USD/ounce, tăng 8 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 133,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.152 đồng/USD, tăng 1 đồng so với hồi cuối tuần trước ngày 5/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.139-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.162-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.169-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

