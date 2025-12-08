Giá vàng bật tăng, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 154,5 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên sáng nay (8/12), hai thương hiệu vàng trong nước cùng đi lên, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng thêm 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 151,5-154,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 6/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cũng tăng 300.000 đồng/lượng. Còn tại Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 150-153 triệu đồng/lượng, chưa điều chỉnh so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.202 USD/ounce, tăng 8 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 133,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.152 đồng/USD, tăng 1 đồng so với hồi cuối tuần trước ngày 5/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.139-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.162-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.169-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Chiều nay giá vàng trong nước tiếp tục đi lên tiến sát mức 155 triệu đồng Giá vàng miếng trong nước chiều nay tăng thêm 700.000 đồng, tiến sát mức 155 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá thế giới cũng tăng mạnh, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.226 USD/ounce.