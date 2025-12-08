Giá vàng ngày 8/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Khả năng Fed hạ lãi suất vẫn là yếu tố nâng đỡ giá vàng trong cả tuần trước, giúp giá kim loại quý này vẫn neo ở trên mức 4.200 USD/ounce.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi đã tăng 0,3% trong tháng 9/2025. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này chậm lại còn 2,8% từ mức 2,9% của tháng 8/2025, cho thấy lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, dữ liệu việc làm ở khu vực tư nhân lại cho thấy mức sụt giảm mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi qua vào tháng trước.

Chuyên gia Elias Haddad từ công ty quản lý tài chính Brown Brothers Harriman & Co cũng cho rằng dữ liệu hiện tại ủng hộ việc Fed cắt giảm thêm lãi suất, khi nhu cầu lao động tại Mỹ yếu đi, chi tiêu tiêu dùng có dấu hiệu rạn nứt và rủi ro lạm phát tăng đang mờ dần.

Với những số liệu này, ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của ngân hàng TD Securities, nhận định rằng thị trường ngày càng tin tưởng vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Theo ông, trước kỳ vọng này, đồng USD đã suy yếu, từ đó tạo đà tăng trưởng cho giá vàng.

Về triển vọng giá vàng, theo dự báo của ông Alex Ebkarian, Giám đốc vận hành (COO) tại Công ty kinh doanh kim loại quý Allegiance Gold, giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.200-4.500 USD/ounce trong năm 2025, và từ 4.500-5.000 USD/ounce vào năm 2026, tùy thuộc vào những quyết định về chính sách tiền tệ của Fed.

Tại Việt Nam, sáng 8/12, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 8/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: