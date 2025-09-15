Giá vàng trong nước không có biến động, giao dịch ở mức 131 triệu đồng

Sau khi giảm mạnh ở tuần trước thì phiên sáng nay (15/9), giá vàng SJC đi ngang, trong khi thế giới tăng nhẹ. Chênh lệch giữa mua và bán lại nới rộng, đẩy rủi ro về phía nhà đầu tư.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút, đồng kim loại quý trên thế giới dao động quanh ngưỡng 3.643 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 116,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước gần 15 triệu triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 128,4-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 127,5-131,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng không có biến động, hiện giao dịch từ 125,5-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Duy chỉ có Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng, hiện doanh nghiệp này thông báo từ 126,8-129,8 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức rất cao, trong đó vàng SJC lên tới 3,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.216 VND/USD, đi ngang so với phiên cuối tuần trước. Chính vì vậy, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại phiên sáng nay cũng không có biến động ở chiều bán ra.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.166-26.476 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch từ 26.197-26.476 đồng/USD (mua vào/bán ra); Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.210-26.476 đồng/USD (mua vào/bán ra); Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.476 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

