Giá vàng trong nước không có biến động, giao dịch ở mức 131 triệu đồng

Giá vàng trong nước duy trì ổn định ở mức 131 triệu đồng/lượng nhưng chênh lệch giữa mua và bán lại nới rộng lên 3,6 triệu đồng, đẩy rủi ro về phía nhà đầu tư.

Thúy Hà
Giá vàng trong nước không có biến động, giao dịch ở mức 131 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Sau khi giảm mạnh ở tuần trước thì phiên sáng nay (15/9), giá vàng SJC đi ngang, trong khi thế giới tăng nhẹ. Chênh lệch giữa mua và bán lại nới rộng, đẩy rủi ro về phía nhà đầu tư.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút, đồng kim loại quý trên thế giới dao động quanh ngưỡng 3.643 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 116,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước gần 15 triệu triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 128,4-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 127,5-131,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng không có biến động, hiện giao dịch từ 125,5-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Duy chỉ có Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng, hiện doanh nghiệp này thông báo từ 126,8-129,8 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức rất cao, trong đó vàng SJC lên tới 3,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.216 VND/USD, đi ngang so với phiên cuối tuần trước. Chính vì vậy, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại phiên sáng nay cũng không có biến động ở chiều bán ra.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.166-26.476 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch từ 26.197-26.476 đồng/USD (mua vào/bán ra); Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.210-26.476 đồng/USD (mua vào/bán ra); Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.476 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Gạo xuất khẩu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Linh hoạt gỡ khó trong xuất khẩu gạo

Ngành lúa gạo Việt Nam hiện đã có những nền tảng vững chắc về chất lượng sản phẩm, chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu, giúp duy trì sự ổn định trong trung và dài hạn.

Hội nghị “Kết nối doanh nghiệp sản xuất, logistics Việt Nam - Campuchia” trở thành diễn đàn bàn thảo nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Hội nghị mở lối cho hợp tác sản xuất và logistics Việt Nam-Campuchia bứt phá

Hạ tầng logistics và thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia hiện vẫn là “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ. Tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, hệ thống kho bãi, trung tâm logistics chưa đồng bộ và thiếu kết nối đa phương thức là những rào cản lớn đối với việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Áp lực nguồn cung khiến dầu giảm giá

Giá dầu giằng co giữa một bên là rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị leo thang và một bên là thực tế dư cung khi OPEC+ mở rộng sản lượng trong bối cảnh tồn kho toàn cầu vẫn cao.

Người dân mua hàng hóa tại siêu thị ở Foster City, California (Mỹ), ngày 11/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2024, tăng tốc từ mức 2,7% trong tháng 7. Nếu tính theo tháng, CPI đã tăng 0,4% trong tháng 8, cao hơn mức 0,2% trong tháng 7.