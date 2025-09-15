Giá vàng ngày 15/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tuần trước, giá vàng thế giới đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về thị trường lao động Mỹ suy yếu đã lấn át những lo lắng về lạm phát trước thềm cuộc họp tuần tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo ông Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi những kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, có thể là ngay trong tháng Chín.

Hiện thị trường đang dự đoán Fed gần như chắc chắn sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp hai ngày 16-17/9, trong khi khả năng về một đợt cắt giảm lớn hơn (0,50 điểm phần trăm) đã giảm bớt.

Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Nếu đúng vậy, quyết định lần này của Fed sẽ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất và được cho là đang tìm cách gây ảnh hưởng lên Fed, bao gồm cả nỗ lực nhằm bãi nhiệm Thống đốc Lisa Cook.

Những bất ổn liên quan đến tính độc lập của Fed cũng là yếu tố góp phần hỗ trợ đà tăng gần đây của giá vàng.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS cho biết với những yếu tố thuận lợi này và sau khi dòng vốn chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng tăng lên gần đây, UBS hiện dự báo giá vàng sẽ tăng lên mức 3.900 USD/ounce vào giữa năm sau.

Tại Việt Nam, sáng 15/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

