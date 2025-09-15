Kinh tế

Giá vàng ngày 15/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (15/9) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tuần trước, giá vàng thế giới đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về thị trường lao động Mỹ suy yếu đã lấn át những lo lắng về lạm phát trước thềm cuộc họp tuần tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo ông Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi những kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, có thể là ngay trong tháng Chín.

Hiện thị trường đang dự đoán Fed gần như chắc chắn sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp hai ngày 16-17/9, trong khi khả năng về một đợt cắt giảm lớn hơn (0,50 điểm phần trăm) đã giảm bớt.

Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Nếu đúng vậy, quyết định lần này của Fed sẽ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất và được cho là đang tìm cách gây ảnh hưởng lên Fed, bao gồm cả nỗ lực nhằm bãi nhiệm Thống đốc Lisa Cook.

Những bất ổn liên quan đến tính độc lập của Fed cũng là yếu tố góp phần hỗ trợ đà tăng gần đây của giá vàng.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS cho biết với những yếu tố thuận lợi này và sau khi dòng vốn chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng tăng lên gần đây, UBS hiện dự báo giá vàng sẽ tăng lên mức 3.900 USD/ounce vào giữa năm sau.

Tại Việt Nam, sáng 15/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

1509-gia-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

1509-gia-vang-phu-quy.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

1509-gia-vang-doji.png
