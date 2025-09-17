Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng sáng 17/9: Giá vàng lần đầu tiên vọt qua ngưỡng 3.700 USD mỗi ounce

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên mức 3.690,59 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.702,95 USD/ounce; còn giá vàng giao tháng 12/2025 tăng 0,2% lên 3.727,50 USD/ounce.

Khánh Ly
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng lần đầu tiên vọt qua ngưỡng 3.700 USD/ounce trong phiên 16/9, trước kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này.

Đà tăng của kim loại quý này còn được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và sự suy yếu của đồng USD.

Vào lúc 21 giờ 49 phút ngày 16/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên mức 3.690,59 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.702,95 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 tăng 0,2% lên 3.727,50 USD/ounce.

Theo ông Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse, sự bất ổn đối với đà tăng trưởng toàn cầu và rủi ro địa chính trị tiếp tục duy trì nhu cầu cao đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên, ông cho rằng đà tăng giá của vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc Fed sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy, giới giao dịch đang gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày (kết thúc ngày 17/9).

Vàng, một tài sản không có lãi suất cố định, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng.

Đồng USD yếu hơn khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.Vàng đã tăng giá khoảng 41% kể từ đầu năm. Kim loại quý này đã vượt mốc 3.600 USD/ounce vào ngày 8/9.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng giá này được thúc đẩy bởi sự kết hợp mạnh mẽ của nhiều yếu tố: hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, dòng vốn trú ẩn an toàn ngày càng tăng, và xu hướng toàn cầu dịch chuyển khỏi đồng USD.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 42,64 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 0,5% xuống 1.394,00 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối ngày 16/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130,30-132,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá vàng #Cục Dự trữ Liên bang Mỹ #Giá vàng tăng kỷ lục #Cắt giảm lãi suất
Theo dõi VietnamPlus

Giá vàng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 22 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam luôn tích cực tham gia Hội chợ CAEXPO

Cục trưởng Cục Triển lãm Quốc tế Quảng Tây đánh giá cao vai trò của Việt Nam thể hiện qua việc liên tiếp nhiều năm tham gia hội chợ với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE) tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh

Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp, quỹ đầu tư, định chế tài chính của Vương quốc Anh mở rộng đầu tư, phát triển công nghệ, tài chính xanh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam.

Gạo xuất khẩu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Linh hoạt gỡ khó trong xuất khẩu gạo

Ngành lúa gạo Việt Nam hiện đã có những nền tảng vững chắc về chất lượng sản phẩm, chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu, giúp duy trì sự ổn định trong trung và dài hạn.