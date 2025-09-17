Giá vàng sáng 17/9: Giá vàng lần đầu tiên vọt qua ngưỡng 3.700 USD mỗi ounce

Giá vàng lần đầu tiên vọt qua ngưỡng 3.700 USD/ounce trong phiên 16/9, trước kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này.

Đà tăng của kim loại quý này còn được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và sự suy yếu của đồng USD.

Vào lúc 21 giờ 49 phút ngày 16/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên mức 3.690,59 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.702,95 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 tăng 0,2% lên 3.727,50 USD/ounce.

Theo ông Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse, sự bất ổn đối với đà tăng trưởng toàn cầu và rủi ro địa chính trị tiếp tục duy trì nhu cầu cao đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên, ông cho rằng đà tăng giá của vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc Fed sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy, giới giao dịch đang gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày (kết thúc ngày 17/9).

Vàng, một tài sản không có lãi suất cố định, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng.

Đồng USD yếu hơn khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.Vàng đã tăng giá khoảng 41% kể từ đầu năm. Kim loại quý này đã vượt mốc 3.600 USD/ounce vào ngày 8/9.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng giá này được thúc đẩy bởi sự kết hợp mạnh mẽ của nhiều yếu tố: hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, dòng vốn trú ẩn an toàn ngày càng tăng, và xu hướng toàn cầu dịch chuyển khỏi đồng USD.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 42,64 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 0,5% xuống 1.394,00 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối ngày 16/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130,30-132,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

