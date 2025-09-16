Kinh tế

Giá vàng ngày 16/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (16/9) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng SJC bày bán tại Agribank Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên 15/9 nhờ sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ giảm, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp mang tính bước ngoặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Vào lúc 0 giờ 44 phút ngày 16/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 3.680,80 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.685,39 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,8%, đạt 3.719,00 USD/ounce.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9, lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái. Một số nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào một động thái mạnh mẽ hơn với mức giảm 0,50 điểm phần trăm. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định rằng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm phần lớn đã được phản ánh vào giá tại thời điểm này.

Ông nói thêm rằng có thể sẽ có thêm một hoặc hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay.

Cũng theo chuyên gia này, các mức giá mục tiêu tiếp theo của vàng trong ngắn hạn là 3.700 USD, tiếp đến là 3.730 USD và 3.743 USD/ounce.

Vàng thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong các giai đoạn bất ổn.

Ngoài ra, theo ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, các báo cáo cuối tuần qua cho thấy Trung Quốc có thể nới lỏng các quy định xuất nhập khẩu vàng. Điều này đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ.

Ông cho rằng cả nhu cầu từ khu vực công và tư nhân đều được xem là động lực chính cho đà tăng của kim loại quý này.

Tại Việt Nam, sáng 16/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 128,6-131,10 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 16/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

1609-gia-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

1609-gia-vang-phu-quy.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

1609-gia-vang-doji.png
