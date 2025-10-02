Từ 10/10, thị trường sẽ có thêm thương hiệu vàng miếng ACB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vừa công bố bản điều khoản quy định giao dịch mua bán vàng miếng, ra mắt thương hiệu vàng miếng riêng có hiệu lực từ 10/10.

Theo công bố, ACB sẽ bắt đầu giao dịch mua, bán vàng miếng tại một số chi nhánh trong thời gian tới. Loại vàng giao dịch gồm vàng miếng thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do nhà băng quy định và cập nhật tùy giai đoạn.

ACB cũng cho biết với vàng miếng SJC, các chi nhánh sẽ chỉ giao dịch loại 1 lượng. Còn với vàng miếng thương hiệu ACB, ngân hàng giao dịch tất cả trọng lượng.

Phương thức thanh toán bằng tiền đồng, thông qua tài khoản tại ACB. Việc thanh toán và giao vàng được thực hiện ngay trong ngày hoặc tối đa hai ngày làm việc.

Theo công bố từ ACB, vàng miếng là sản phẩm được dập thành thỏi, có chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, ký mã hiệu của doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất. Trong một số giai đoạn, vàng miếng do chính Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất.

Người mua bán vàng miếng phải giao dịch theo giá niêm yết hoặc thỏa thuận của ACB tại từng thời điểm. Đồng thời, khách hàng cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ tùy thân, hồ sơ pháp lý. Với khách hàng là tổ chức, đơn vị phải xuất trình giấy phép mua bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Khách có quyền yêu cầu ACB xuất hóa đơn khi mua vàng, đồng thời phải xuất hóa đơn khi bán vàng miếng cho ngân hàng. Ngoài ra, khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh vàng cũng như các hướng dẫn, biểu phí của nhà băng.

ACB được quyền kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp, thu các loại phí phát sinh như phí bao bì, gia công... đồng thời có nghĩa vụ xuất hóa đơn bán vàng khi khách hàng mua. Ngân hàng cũng sẽ cung cấp thông tin giao dịch cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu và cam kết tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

ACB cũng lưu ý thêm, bảng giá vàng niêm yết trên website và ứng dụng ACB One chỉ mang tính tham khảo, trong trường hợp hệ thống trục trặc, giá áp dụng là giá tại quầy hoặc giá hệ thống tại thời điểm giao dịch. Khách hàng hoàn toàn chịu rủi ro từ biến động giá vàng và các thiệt hại phát sinh từ quyết định mua bán của mình.

Động thái này diễn ra sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232 cuối tháng Tám, sửa đổi Nghị định 24, chuyển từ độc quyền sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước sang cấp phép cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Dự kiến, khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp (PNJ, DOJI, SJC) đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng. Chính sách mới đánh dấu sự thay đổi lớn trong quản lý thị trường vàng sau hơn một thập kỷ, nhằm tăng tính cạnh tranh và minh bạch./.

Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng Chính phủ Việt Nam sửa đổi quy định, bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, mở rộng hoạt động kinh doanh vàng theo hướng cấp phép rõ ràng.