Doanh nghiệp và ngân hàng rục rịch nhập khẩu vàng

Trước thời điểm Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện đang khẩn trương nộp hồ sơ, chờ cấp hạn mức nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, chính sách quản lý vàng được xoay trục, mở đường cho việc nhập khẩu và sản xuất vàng miếng minh bạch, cạnh tranh hơn.

Trước ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại.

Đây là nội dung thuộc dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP, dự kiến có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.

Thời điểm này, các đơn vị đủ điều kiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tham gia thị trường./.