Mở cửa thị trường vàng: Bước tiến đột phá trong cải cách quản lý

Việc cho phép nhập khẩu vàng và xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng đang mở ra một trang mới cho thị trường vàng Việt Nam, đánh dấu bước đầu tiên trong quá trình cải cách quản lý ngành đầy kỳ vọng.

Đây không chỉ là một thay đổi về chính sách mà còn là nền tảng để xây dựng một thị trường vàng minh bạch, lành mạnh và hiện đại hơn. Hướng đi cuối cùng trong lộ trình này là thành lập sàn giao dịch vàng tập trung, trước mắt là sàn vàng hàng hóa và mở rộng sang các công cụ phái sinh, nhằm giúp giá vàng trong nước tiệm cận hơn với giá thế giới, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý và ổn định thị trường.

Tất cả đã sẵn sàng

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 được xem như một bước ngoặt quan trọng, tạo hành lang pháp lý mới cho thị trường vàng. Nghị định này bãi bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện cấp phép cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đủ điều kiện sản xuất vàng miếng; cho phép doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Giao dịch mua, bán vàng từ 20 triệu đồng/khách hàng/ngày trở lên bắt buộc thực hiện thông qua chuyển khoản…

Về hoạt động sản xuất vàng miếng, Nghị định đã quy định cụ thể, rõ ràng các điều kiện để doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng; đồng thời nêu rõ hồ sơ, quy trình, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định các nội dung về sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất và chấm dứt hoạt động sản xuất vàng miếng…

Chia sẻ về việc chuẩn bị tham gia vào thị trường vàng, ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng Giám đốc Techcombank cho biết ngay sau khi Nghị định 232 được ban hành, Techcombank đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nguồn lực để tham gia thị trường. Techcombank sẵn sàng thực hiện việc nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng để tăng cung cho thị trường khi được cấp phép theo Nghị định 232 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần ổn định và phát triển thị trường vàng một cách minh bạch, lành mạnh và bền vững.

Còn ông Đào Công Thắng - quyền Tổng Giám đốc Công ty SJC cũng cho biết sau khi Chính phủ chính thức bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, một mặt, Công ty SJC sẽ tiếp tục gia công vàng miếng đã sản xuất trước đây bị trầy xước, đóng thêm dấu hiệu, ký hiệu không phải của SJC theo quy định của pháp luật. Mặt khác, Công ty đang khẩn trương xin giấy phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng mới nhằm tăng nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân.

Hiện nay, có ý kiến cho rằng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hiện vẫn ở mức cao. Tuy vậy, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước thừa nhận, hiệu ứng của các quy định mới lên giá vàng trong nước có độ trễ, chưa tác động ngay lập tức lên thị trường.

Thực tế, phải đến ngày 10/10/2025, Nghị định 232 mới có hiệu lực. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn để doanh nghiệp, ngân hàng có căn cứ triển khai.

Nhiều doanh nghiệp vàng cho biết đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng và sẽ tiến hành ngay khi Nghị định có hiệu lực.

Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng Nghị định 232 chưa có hiệu lực nên chưa thể đòi hỏi giá vàng hạ nhiệt ngay. Tuy nhiên, một khi Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, chênh lệch giá vàng sẽ giảm nhanh.

“Theo ước tính của tôi, mỗi năm, Việt Nam mất khoảng 10 tỷ USD để nhập khẩu vàng theo con đường không chính thức. Vì vậy, để bình ổn thị trường vàng, khi Nghị định 232 có hiệu lực, Ngân hàng Nhà nước nên cho phép nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD vàng nguyên liệu ngay giai đoạn đầu để ‘giải khát’ thị trường,” ông Hiếu đề nghị.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng Nghị định 232 chưa có hiệu lực nên chưa thể đòi hỏi giá vàng hạ nhiệt ngay. (Ảnh: Vietnam+)

Các chuyên gia lưu ý, việc nhập khẩu vàng sẽ gây áp lực lên tỷ giá, nhưng trong lúc này, việc ổn định thị trường vàng là cần thiết và phải hy sinh một lượng ngoại tệ nhất định. Thực tế, dù Ngân hàng Nhà nước không cho phép, thì lâu nay, trong nước vẫn có một lượng lớn ngoại tệ chảy ra ngoài để nhập lậu vàng. Việc cho phép nhập khẩu vàng sẽ đưa dòng ngoại tệ này vào kênh chính thức, thay vì chảy ngầm, khó quản lý.

Lập sàn giao dịch vàng quốc gia

Tại cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước triển khai Nghị định 232, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết cơ quan này đang nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất phương án thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia. Bên cạnh đó, có phương án đưa vàng vào giao dịch trên sàn hàng hóa hoặc xây dựng sàn giao dịch vàng tại Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Đề xuất lập sàn vàng quốc gia nhận được sự đồng thuận từ nhiều chuyên gia kinh tế và tài chính, bởi đây là giải pháp khắc phục chênh lệch giá lớn giữa vàng trong nước và thế giới, đồng thời nâng cao tính minh bạch, công khai và ổn định thị trường.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Trí Long nhấn mạnh, sàn vàng quốc gia sẽ giúp hình thành thị trường vàng vật chất tập trung, niêm yết giá công khai, kết nối với các sàn vàng quốc tế, tăng độ tin cậy và hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều tiết cung cầu hiệu quả.

Ông Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng cho rằng sàn giao dịch vàng sẽ giúp người dân mua bán vàng qua thanh toán điện tử, lưu trữ vàng trong tài khoản tín chỉ hoặc rút vàng vật chất dễ dàng, giảm chi phí gia công và nhu cầu nhập khẩu vàng bằng ngoại tệ.

Ông Cường nhấn mạnh: “Huy động lượng vàng tích trữ trong dân thành quỹ sẽ tạo nguồn lực lớn cho nền kinh tế.”

Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu bổ sung, người dân không cần phải xếp hàng mua vàng vật chất mà có thể giao dịch chứng chỉ vàng trên sàn, giúp thị trường minh bạch hơn và giảm sức cầu vàng vật chất không cần thiết.

Các chuyên gia nhận định nếu được triển khai, sàn vàng quốc gia sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới mà không phải sử dụng nhiều ngoại tệ nhập khẩu vàng vật chất./.

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Công an quản lý thị trường vàng Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.