Chính phủ chủ trì họp về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng 9 tháng của năm 2025 và định hướng thời gian tới.

Tại cuộc họp, đánh giá cao nỗ lực trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa thời gian qua, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng lưu ý về một số vấn đề như: chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế; bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa một cách hiệu quả, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển bền vững.

Cần phải tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công vừa để kích cầu cho nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng yêu cầu phải điều hành khoa học, hợp lý, linh hoạt; Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát hợp lý tiền gửi và tiền vay; cố gắng điều hành để giữ mặt bằng lãi suất tiền vay như hiện nay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng cho vay bất động sản với tỉ lệ lớn.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo; sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP…

Nhấn mạnh Bộ Tài chính cần tập trung quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vay margin (vay ký quỹ); kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; đôn đốc doanh nghiệp thanh toán trái phiếu đến hạn; tăng cường quản lý hóa đơn mua bán vàng; nghiên cứu vấn đề thuế đối với hoạt động mua bán, vàng, chống đầu cơ vàng…,

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng niềm tin cho nhà đầu tư; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán dựa trên nền tảng bền vững của nền kinh tế.

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai các giải pháp để đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại (phân khúc thấp) phù hợp với nhu cầu thị trường; nghiên cứu, triển khai các giải pháp để ngăn chặn, xử lý tình trạng làm giá, đầu cơ, lũng đoạn thị trường bất động sản…

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 9 tháng của năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường vàng; tiếp tục duy trì lãi suất điều hành thấp; điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường.

Ngân hàng Nhà nước điều hành để vừa tạo dư địa cho tỷ giá diễn biến linh hoạt, hấp thu cú sốc bên ngoài, vừa phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ và can thiệp ngoại tệ để hạn chế áp lực mất giá đồng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cũng quyết liệt điều hành tín dụng cung ứng vốn, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; triển khai các giải pháp, chính sách tín dụng tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực bất động sản…

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan Công an, cơ quan thuế trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn.

Đồng thời Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng, các chủ thể khác tham gia thị trường trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường; chỉ đạo cơ quan Công an, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cử nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất sẽ được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực triển khai trong thời gian tới…

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng nêu các khó khăn, thách thức, hạn chế trong điều hành chính sách tiền tệ, qua đó đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng, sớm đưa Nghị định số 232/2025/NĐ-CP vào thực tiễn.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Về thanh tra, kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định vĩ mô.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tài chính đã báo cáo về tình hình thu ngân sách nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chi; triển khai các chính sách miễn, giảm, ra hạn thuế…, đồng thời nêu các thách thức đối với điều hành chính sách tài khóa trong thời gian tới.

Về tình hình thị trường chứng khoán, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian gần đây, thị trường chứng khoán phát triển ổn định, có chiều hướng tốt; kỳ vọng sẽ được xem xét nâng hạng trong thời gian tới.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp quản lý để đảm bảo thị trường phát triển bền vững, minh bạch.

Bộ Tài chính cũng báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu Chính phủ; trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng chính sách thuế liên quan đến thị trường bất động sản…

Đồng thời, sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan để tiến hành thanh tra hoạt động mua bán, kinh doanh vàng theo quy định./.

Mở cửa thị trường vàng: Bước tiến đột phá trong cải cách quản lý Nhiều doanh nghiệp vàng cho biết đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng và sẽ tiến hành ngay khi Nghị định có hiệu lực.