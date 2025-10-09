Kinh tế

Giá xăng giảm về dưới 20.000 đồng mỗi lít

Trong lần điều chỉnh lúc 15h ngày 9/10, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.138 đồng/lít, giảm 486 đồng/lít; giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 19.729 đồng/lít, giảm 480 đồng/lít.

