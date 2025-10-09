Giá xăng giảm về dưới 20.000 đồng mỗi lít

VPI dự báo giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày mai 9/10
VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 706 đồng (3,6%) về mức 18.904 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể giảm 685 đồng (3,4%) về mức 19.475 đồng/lít.
Trong lần điều chỉnh lúc 15h ngày 9/10, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.138 đồng/lít, giảm 486 đồng/lít; giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 19.729 đồng/lít, giảm 480 đồng/lít.
Phiên giao dịch 9/10, VN-Index lập đỉnh lịch sử 1.716 điểm, nhờ sự bứt phá của các mã ngân hàng và bất động sản lớn như MBB, CTG, VHM, VIC, giúp thanh khoản thị trường đạt gần 36.800 tỷ đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trả lời phỏng vấn TTXVN về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, định hướng phát triển toàn diện của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.
Vào lúc 14 giờ 9 ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng nhẹ 2 xu lên 66,27 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) lại giảm 1 xu xuống còn 62,54 USD/thùng.
Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất hiện có thỏa thuận sơ bộ cho phép quốc gia vùng Vịnh này nhập khẩu 500.000 chip AI tiên tiến nhất của Nvidia mỗi năm, bắt đầu từ năm 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh.
Vào lúc 14 giờ 32 phút ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.029,86 USD/ounce, sau khi đã chạm đỉnh kỷ lục 4.059,05 USD/ounce trong phiên 8/10.
TPBank được vinh danh cho thấy ngân hàng tím đang tiến xa trên hành trình thông minh hóa dịch vụ tài chính-gắn công nghệ với nhu cầu thực tế, đồng hành cùng khách hàng và quốc gia trong kỷ nguyên số.
Đồng USD đi ngang trong phiên 9/10 nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2024, nhờ đồng yen yếu sau thay đổi lãnh đạo chính trị tại Nhật Bản và tâm lý chuộng tài sản an toàn.
Tập đoàn Tether có thể hợp tác với Việt Nam - một nước có dân số trẻ, thị trường tiềm năng, lượng kiều hối dồi dào... phát triển và xử lý tốt các giao dịch trong lĩnh vực thị trường tài sản mã hóa.
Chiều 9/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).
SHB duy trì đà tăng trưởng, giá trị thương hiệu đạt 264 triệu USD, khẳng định vị thế qua các chiến dịch truyền thông và thành tựu kinh doanh nổi bật trong năm.
Lần đầu tiên quả bưởi Việt Nam được xuất khẩu sang Australia - một trong những thị trường nông sản khó tính bậc nhất thế giới; đồng thời Việt Nam cũng “mở rộng cửa” đón trái việt quất của Australia.
Theo chuyên gia, để tiếp tục phát huy hiệu quả Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, TP Hồ Chí Minh có thể đề xuất thí điểm cơ chế tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, truy xuất nguồn gốc đã trở thành “chứng minh thư” của sản phẩm, là “lá chắn thép” bảo vệ người tiêu dùng và là “tấm hộ chiếu” để hàng Việt vươn ra thế giới.
Cuối phiên sáng 9/10, VN-Index tăng 10,63 điểm lên 1.708,46 điểm, HNX-Index tăng 0,37 điểm lên 273,71 điểm trong khi UPCoM-Index tăng 0,31 điểm lên 110,74 điểm.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đi trước mở đường, "mạch máu" của nền kinh tế.
Trước biến động thị trường gạo, Đồng bằng sông Cửu Long linh hoạt thu mua tạm trữ lúa gạo cho nông dân, mở hướng nông nghiệp xanh, giúp bà con ổn định đầu ra và xây dựng chuỗi sản xuất bền vững.
Theo Reuters, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp gỡ bỏ nhiều rào cản kỹ thuật - yếu tố khiến các quỹ thụ động chưa thể tham gia mua cổ phiếu niêm yết trong nước.
Tính đến nay, bưởi là loại quả thứ 8 của Việt Nam được phép vào Australia. Trong khi đó, việt quất là loại quả thứ 8 của Australia được nhập khẩu vào Việt Nam.
Thị trường nông sản toàn cầu khởi sắc trong phiên giao dịch 8/10, với 6 trên 7 mặt hàng tăng giá, trong đó, đậu tương tiếp tục dẫn dắt đà hồi phục, tăng hơn 0,7% lên 378,2 USD/tấn.
Ngân hàng Agribank phối hợp với Trung tâm dịch vụ hành chính công Hà Nội giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, giảm thời gian và chi phí.
Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,8%.
Chín tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.176 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.
Chín tháng năm 2025, cả nước có 145.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 18,9%) và 86.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 41,3%).
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực, đồng thời nhấn mạnh ổn định vĩ mô và cải cách cơ cấu là điều kiện then chốt để bảo đảm đà phát triển bền vững.
Vào lúc 9h sáng 9/10, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 3.645-3.762 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 3 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 8/10.
Giá vàng SJC tiếp tục tăng mạnh lên 142,5 triệu đồng mỗi lượng, đạt mức cao nhất từ trước tới nay, trong khi giá thế giới ổn định quanh 4.022 USD/ounce sáng 9/10.
Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (9/10) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.
Hiện nay, mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện vẫn dao động từ 6-9%/năm, áp dụng chủ yếu cho nhóm khách hàng có số dư gửi lớn và kỳ hạn dài.
Trung Quốc đã duy trì vị trí là nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, tăng công suất gió và năng lượng Mặt Trời nhiều hơn những nước còn lại trên thế giới cộng lại.