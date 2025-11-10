Lâm Đồng: Nhiều loại rau Đà Lạt tăng giá sau chuỗi ngày mưa bão

Sau chuỗi ngày mưa bão liên tiếp, nhiều loại rau củ của Đà Lạt (Lâm Đồng) và vùng phụ cận đang tăng giá mạnh.

Nguyên nhân do sản lượng rau bị sụt giảm trong khi nhu cầu thị trường đang có sức tiêu thụ lớn.

Theo khảo sát, giá nhiều loại rau củ được nhà vườn xuất bán hiện đang ở mức cao và tăng trung bình từ 1.000-10.000 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 10.

Cụ thể, rau bó xôi, ớt chuông (màu đỏ, vàng) đang dao động từ 40.000-45.000 đồng/kg, tăng 8.000-10.000 đồng/kg so với khoảng 10 ngày trước. Giá đậu leo cũng tăng 6.000 đồng/kg lên mức 18.000 đồng/kg, cà chua tăng 5.000 đồng lên 20.000 đồng/kg.

Tương tự nhiều loại rau ăn lá, rau ăn củ như súp lơ xanh, xà lách cô rôn, xà lách lô lô xanh, cải thảo, su hào, củ dền… cũng ghi nhận mức tăng nhẹ từ 1.000-4.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ cơ sở rau Vạn Hạnh (phường Lâm Viên, Đà Lạt) cho biết, trong những ngày qua do ảnh hưởng của mưa bão nên nhiều loại rau của Đà Lạt và vùng phụ cận (nhất là rau ăn lá) cũng chịu thiệt hại, hư hỏng đáng kể khiến nguồn cung bị sụt giảm.

Cùng đó, nhu cầu tiêu thụ của thị trường tăng mạnh, nhất là các tỉnh miền Trung và khu vực phía Bắc đã đẩy giá rau lên cao.

Hiện diện tích gieo trồng vụ mùa cuối năm đối với cây rau, đậu các loại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt gần 35.000 ha; trong đó, rau các loại đạt 30.617 ha, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm 2024; đậu các loại đạt 4.357,6 ha, giảm 8,6% so với năm 2024.

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 3.000 ha rau màu bị thiệt hại, tập trung chủ yếu tại các xã, phường tại khu vực Bình Thuận (cũ) và khu vực vùng ven của Đà Lạt.

Theo Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, dự báo trong thời gian tới, giá một số loại rau, củ, quả trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ trong thời gian qua.

Trong khi đó các loại hoa, các sản phẩm vật tư nông nghiệp có giá cả tương đối ổn định./.

