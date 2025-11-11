Giá rau củ tăng mạnh, người bán người mua đều gặp khó

Bão liên tiếp đổ bộ vào miền Trung và Tây Nguyên kết hợp triều cường dâng cao, phức tạp tại khu vực Nam bộ, đã khiến nhiều vùng chuyên canh rau màu đìu hiu, xơ xác.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, khan hiếm nguồn cung cục bộ khiến giá nhiều loại rau, củ tăng mạnh từ 40-60% so với cách đây 1 tuần, phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt phí của nhiều hộ gia đình.

Ghi nhận tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm như Bình Điền, Hóc Môn sáng 11/11, lượng rau củ về chợ giảm đáng kể do khan hiếm nguồn cung từ các vùng chuyên canh tại Đồng bằng sông Cửu Long hay Lâm Đồng.

Đại diện các đơn vị này cho biết vận chuyển khó khăn khiến chi phí tăng, cùng với tình hình thời tiết bất lợi cũng tác động lên giá bán hàng hóa.

Tại các chợ lẻ, giá rau củ tăng lên đáng kể, khiến nhiều người đi chợ lo lắng, giảm lượng mua hoặc tìm đến các loại rau củ nhập khẩu có giá rẻ hơn.

Tại chợ Phước Long (phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1 tuần nay, giá nhiều loại rau ăn lá tăng mạnh như rau cải 40.000 đồng/kg, rau muống 45.000 đồng/kg, rau dền 40.000 đồng/kg, cà chua 60.000 đồng/kg, bí xanh 42.000 đồng/kg..., trong đó nhiều loại tăng đến 50% so với trước đó.

Nhiều tiểu thương tại chợ Phước Long cũng lo ngại tình hình nguồn cung khan hiếm sẽ ảnh hưởng đến sức mua tại chợ.

Chị Thương, một tiểu thương tại đây, cho biết: “Nguồn hàng về chợ đầu mối giảm mạnh, giá nhập vào đã cao, buộc chúng tôi phải tăng giá. Chỉ mong thời tiết thuận lợi để hàng hóa rau củ dồi dào, giá bán ổn định, chứ với tình hình này, chợ càng vắng khách. Ví dụ trước đây người dân mua 1-2kg rau mỗi ngày, thì giờ họ giảm xuống còn hơn một nửa, nhiều người thấy giá tăng, ngại đi chợ.”

Tại chợ Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh), nhiều tiểu thương cũng lo ngại tình hình giá cả nhiều mặt hàng rau củ còn diễn biến tăng trong bối cảnh thiên tai, thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến các vùng trồng.

Dù đã quen với việc thị trường giá cả lên xuống, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Bình (tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương) cho biết giá tăng mạnh khiến buôn bán ế ẩm, khó khăn.

Nhiều loại rau như rau dền, bắp cải, xà lách tăng 40-60%, có loại tăng gấp đôi so với trước đây. Rau cũng dễ bị hư hỏng, dập nát nhiều hơn.

Nhiều tiểu thương khác tại chợ Nguyễn Tri Phương cũng tìm đủ cách để tăng nguồn cung rau củ với giá hợp lý nhất cho khách hàng.

Theo Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương, tình hình mưa bão, triều cường phức tạp, thiệt hại đến sản xuất, kéo theo lượng hàng hóa về chợ giảm mạnh và giá tăng cao. Vận chuyển khó khăn và nhiều chi phí đầu vào tăng cũng là yếu tố tác động lên giá thành.

Dù vậy, Ban Quản lý chợ chủ động giám sát tình hình tại chợ, yêu cầu tiểu thương niêm yết giá, không “té nước theo mưa,” chủ động đa dạng nguồn hàng và giữ ổn định tối đa giá cả.

Ngoài ra, Ban quản lý chợ cũng yêu cầu tiểu thương đảm bảo an toàn thực phẩm, nhập rau ở các đầu mối có uy tín.

“Mặc dù giá rau củ đợt này tăng, phần hư hỏng cũng nhiều, nhưng tiểu thương cũng phải cân đối lợi nhuận, gồng mình chia sẻ với người tiêu dùng, không tăng quá nhiều làm ảnh hưởng đến sức mua và tình hình chung tại chợ. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở và giám sát hoạt động kinh doanh tại chợ để người tiêu dùng yên tâm đến mua sắm,” ông Phan Thanh Hà, Trưởng Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương, cho biết.

Khoảng 60-70% nguồn hàng rau củ của Thành phố Hồ Chí Minh được nhập về từ các địa phương lân cận. Tình hình thời tiết không chỉ tác động đến hoạt động sản xuất, mà còn khiến thị trường cung-cầu biến động, ảnh hưởng hoạt động mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Trước diễn biến thị trường, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động mua sắm ở những điểm kinh doanh, cửa hàng, siêu thị uy tín, giá cả ổn định, đồng thời cũng làm việc với các địa phương, công ty cung ứng rau củ để tăng lượng hàng hóa về thành phố, tránh biến động giá kéo dài./.

