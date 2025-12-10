Đồng Tháp: Giá lúa Thu Đông tăng trở lại

Hiện giá lúa Thu Đông ở nhiều địa phương sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp đã tăng trở lại sau thời gian đứng ở mức thấp. Việc giá lúa tăng trở lại được xem là tín hiệu đáng mừng, giúp bà con nông dân có thêm động lực sản xuất ở vụ Đông Xuân 2025-2026.

Theo các hộ nông dân, hiện thương lái hiện thu mua một số giống lúa ST 25, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 tăng thêm khoảng 400–500 đồng/kg so với khoảng nửa tháng trước.

Một số ruộng chất lượng tốt được mua ở mức 5.800- 6.000 đồng/kg, cao hơn thời điểm trước khoảng 500 đồng/kg.

Tại khu vực phía Đông của tỉnh Đồng Tháp, thời điểm này, nông dân đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ vụ lúa Thu Đông. Ông Châu Văn Phước, nông dân xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp cho biết, ông vừa thu hoạch 1,9 ha lúa Thu Đông, với năng suất đạt gần 6 tấn/ha.

Lúa được thương lái thu mua tại ruộng với giá 6.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với cách đây nửa tháng. Tuy nhiên, giá vật tư, phân bón năm nay vẫn ở mức cao, nên với mức giá lúa hiện tại, lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp đáng kể.

Việc giá lúa ở Đồng Tháp tăng trở lại với mức tăng 500 đồng/kg là tín hiệu khả quan cho nông dân sau thời gian giá thấp. Tuy nhiên, do giá vẫn không quá cao và chi phí sản xuất, tiêu thụ còn lớn, nên nhiều hộ vẫn chỉ “cầm cự”, lợi nhuận không đáng kể.

Để giá lúa thực sự “ấm lên”, nông dân cần có thêm hỗ trợ về tiêu thụ, xuất khẩu gạo hoặc tăng năng suất để bù được chi phí đầu vào.

Do vụ Thu Đông đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, nguồn cung lúa tươi giảm dần, giúp thị trường có tín hiệu hồi phục. Nhiều hộ nông dân cho biết với mức giá hiện nay, sản xuất đã “dễ thở” hơn, dù lợi nhuận vẫn chưa cao do chi phí vật tư nông nghiệp tăng mạnh từ đầu vụ.

Các doanh nghiệp thu mua trên địa bàn tỉnh nhận định giá lúa có thể duy trì đà tăng nhẹ trong ngắn hạn, song khó tăng mạnh do thị trường gạo xuất khẩu chưa thật sự sôi động trở lại. Dù vậy, việc giá nhích lên được xem là tín hiệu tích cực cho người trồng lúa trong những tháng cuối năm.

Ông Huỳnh Văn Danh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vinh Hiển, xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày gần đây, giá lúa trên địa bàn đã tăng trở lại, với mức tăng khoảng 500-600 đồng/kg so với nửa tháng trước.

Trong vụ lúa Thu Đông năm nay, công ty liên kết với 3 hợp tác xã trên địa bàn bao tiêu sản phẩm với diện tích khoảng 300 ha. Các giống lúa được doanh nghiệp liên kết chủ yếu là Đài Thơm 8 và OM 5451. Lúa được doanh nghiệp thu mua cao hơn với thị trường từ 100- 200 đồng/kg.

Vụ Thu Đông năm nay, đến nay, công ty đã thu mua khoảng 4.000 tấn lúa các loại cho nông dân. Hiện lúa Đài Thơm 8 có giá khoảng 6.200 đồng/kg, OM 5451 có giá 5.400 đồng/kg, ST25 có giá 8.000 đồng/kg.

Dự báo, thời gian tới, giá lúa sẽ không tăng nữa. Bởi hiện tình hình tiêu thụ gạo ở thị trường nội địa vẫn còn chậm và giữ giá bình ổn, trong khi thị trường xuất khẩu vẫn đang khá trầm lắng, ông Huỳnh Văn Danh cho hay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, vụ Thu Đông năm 2025, tỉnh Đồng Tháp gieo sạ hơn 133.638 ha lúa. Đến nay, nông dân đã thu hoạch diện được gần 85.000 ha; năng suất đạt 5,9 tấn/ha; sản lượng 500.584 tấn.

Hiện nay, cùng với việc tập trung thu hoạch diện tích lúa Thu Đông, thời điểm này nông dân tỉnh Đồng Tháp cũng khẩn trương xuống giống vụ Đông Xuân 2025-2026, vụ sản xuất chủ lực trong năm với diện tích gieo sạ dự kiến hơn 227.000 ha.

Trong đó, lúa chất lượng cao chiếm 85% diện tích xuống giống; diện tích áp dụng sạ hàng, sạ thưa chiếm 75% diện tích xuống giống; sử dụng giống lúa cấp xác nhận đạt 90% diện tích.

Đáng chú ý, cơ cấu giống lúa chủ lực gồm: OM18, Đài Thơm 8, OM5451, OM6976, OM4900, IR50404, Jasmine 85…; giống bổ sung OM576, OM7347, Nàng Hoa 9, VD20, OM6162, RVT, OM9582…

Để giành thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng lịch thời vụ xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy, căn cứ kết quả theo dõi bẫy đèn, tình hình khí tượng thủy văn và thực tế sản xuất tại từng địa phương, đảm bảo tính thống nhất trong từng khu vực.

Đồng thời, phối hợp với địa phương trong việc rà soát, củng cố, vận hành công trình thủy lợi, chủ động phục vụ xuống giống tập trung, quản lý dịch hại, tưới tiêu hợp lý và bảo vệ sản xuất an toàn./.

