Cung khan hiếm sau bão lụt, giá rau xanh ở Hà Nội đắt 'gần ngang'... thịt

Hàng loạt rau củ đồng loạt tăng vọt gấp nhiều lần so với trước đợt mưa lũ, thậm chí gần 'ngang ngửa' với giá thịt đang khiến người tiêu dùng tại Hà Nội cảm thấy 'choáng váng'.

Những ngày gần đây, giá rau xanh tăng phi mã đang là chủ đề của nhiều người tiêu dùng, làm ảnh hưởng đến bữa ăn sinh hoạt hằng ngày.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus ngày 21/11 tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội như chợ Hôm, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Ngô Sỹ Liên... cho thấy, giá các loại rau xanh, củ quả đã tăng từ 2-3 lần so với đầu tháng.

Theo đó, rau muống là loại tăng mạnh nhất, từ mức 8.000 đến 10.000 đồng/mớ lên 20.000 đến 40.000 đồng/mớ, gấp gần 4 lần so với đầu tháng. Các loại rau cải tăng không kém, từ mức 10.000-20.000 đồng/ 30.000-40.000 đồng/kg; củ quả cà chua từ 20.000 đồng tăng lên 50.000-60.000 đồng/kg; su su, dưa dao động ở mức 30.000 đến 40.000 đồng/kg; các loại hành lá, rau gia vị dao động từ 40.000 đến 60.000 đồng/kg…/.