Giá càphê Robusta tăng hơn 6% do lo ngại về nguồn cung

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt trên thị trường hàng hóa thế giới. Giá càphê Robusta bất ngờ tăng vọt hơn 6%, cắt đứt chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp do lo ngại về nguồn cung, trong khi giá đồng COMEX tiếp tục suy yếu trong phiên thứ ba liên tiếp. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,03% xuống 2.348 điểm.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp ghi nhận những diễn biến trái chiều. Nổi bật trong đó là giá càphê Robusta khi tăng tới hơn 6% lên mức 4.483 USD/tấn trong khi giá càphê Arabica cũng tăng nhẹ gần 0,7%, đạt mức 6.674 USD/tấn.

Sau nhịp điều chỉnh giảm mạnh tuần trước khi chính quyền Trump công bố dỡ bỏ thuế quan với một số nông sản không sản xuất tại Mỹ; trong đó có càphê, thị trường đã nhanh chóng hồi phục trong phiên đầu tuần nhờ các yếu tố cơ bản tiếp tục duy trì.

Thời tiết bất lợi đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất tại Việt Nam và Brazil, trong khi tồn kho toàn cầu vẫn neo ở mức thấp kỷ lục, tạo áp lực lớn lên nguồn cung.

Tại Việt Nam, bão Kalmaegi đổ bộ Tây Nguyên tối 6/11 đã làm gián đoạn nghiêm trọng tiến độ thu hoạch vụ 2025-2026. Các vùng trọng điểm như Chư Sê (Gia Lai), Ea H’leo, Cu M’gar (Đắk Lắk) và Lâm Đồng mới hoàn thành khoảng 10-20% diện tích.

Mưa lớn kéo dài khiến nông dân không thể phơi sấy ngoài trời, buộc chuyển sang sấy cơ khí hoặc bán tươi, làm ảnh hưởng chất lượng hạt. Nhiều lô càphê xuất hiện dấu hiệu đen trái, gia tăng lo ngại về sản lượng Robusta thực tế.

Tại Chư Sê, tình trạng rụng quả phổ biến, sản lượng mỗi đợt hái chỉ đạt 3-5 tấn tươi; nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến khoảng hai tuần nữa mới bước vào thu hoạch rộ.

Tại Brazil, xuất khẩu nửa đầu tháng 11 tiếp tục giảm mạnh. Trong 10 ngày làm việc đầu tháng, khối lượng xuất khẩu trung bình chỉ đạt 12.850 tấn/ngày, thấp hơn 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho tại ICE tiếp tục thu hẹp: Arabica xuống 400.800 bao - thấp nhất 1,75 năm; Robusta còn 5.650 lô - thấp nhất 4 tháng, tiếp tục hỗ trợ giá.

Trong nước, thị trường giao dịch ngày hôm qua duy trì trạng thái trầm lắng. Một số kho giữ nguyên giá mua 108.000-109.000 đồng/kg từ cuối tuần trước, trong khi một số đơn vị tạm chưa công bố giá do ưu tiên giao nhận. Tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), hoạt động thu mua đã bắt đầu trở lại nhưng khối lượng còn hạn chế; mưa rải rác tiếp tục làm chậm tiến độ bán ra và mặt bằng giá nhìn chung ổn định so với tuần trước.

Áp lực bán lan rộng trên thị trường kim loại trong phiên hôm qua; trong đó giá đồng COMEX tiếp tục kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba, đánh mất hơn 1% xuống 11.049 USD/tấn. Theo MXV, đà suy yếu của đồng chịu tác động kép từ sự mạnh lên của đồng USD và các tín hiệu cơ bản từ cung - cầu.

Chỉ số USD-Index (DXY) tiếp tục tăng 0,29%, tiến sát mốc 100 điểm khi thị trường nghiêng về kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tháng 12. Việc duy trì lãi suất cao củng cố sức mạnh đồng USD, từ đó gây áp lực lên các hàng hoá được định giá bằng đồng bạc xanh.

Theo CME FedWatch, xác suất Fed không điều chỉnh lãi suất cuối năm nay đã tăng lên 57%, so với 38% cách đây một tuần. Nguyên nhân chính đến từ việc dữ liệu kinh tế Mỹ bị thiếu hụt do chính phủ đóng cửa trong tháng 10, khiến mức độ tin cậy của các báo cáo như CPI hay số liệu lao động suy giảm và buộc Fed phải thận trọng hơn.

Về yếu tố cung, thị trường đồng gần đây chịu tác động từ kỳ vọng nguồn cung cải thiện. Tại Mỹ, Washington đã đưa đồng vào danh sách khoáng sản trọng yếu nhằm đẩy mạnh khai thác và tinh luyện trong nước. Với trữ lượng ước tính khoảng 47 triệu tấn (gần 5% toàn cầu), Mỹ có nhiều dư địa gia tăng sản lượng, qua đó có thể bổ sung nguồn cung đáng kể lên thị trường thế giới.

Tại Chile, áp lực nguồn cung càng rõ rệt hơn khi sản lượng tại mỏ Escondida - lớn nhất toàn cầu tăng mạnh 17% trong tháng 9, đạt 118.600 tấn.

Ở chiều ngược lại, thị trường Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất đang cho thấy dấu hiệu nhu cầu suy yếu. Ngành tinh luyện nội địa phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất và cạnh tranh giá gay gắt, buộc hiệp hội ngành đề xuất hạn chế mở rộng công suất.

Dù đây có thể là yếu tố hỗ trợ giá về dài hạn, trong ngắn hạn, định hướng này lại kéo giảm nhu cầu nhập khẩu quặng và tinh quặng. Hải quan Trung Quốc ghi nhận lượng nhập khẩu hai mặt hàng này đã giảm hai tháng liên tiếp, chỉ còn gần 2,5 triệu tấn trong tháng 10./.

Đồng bào K’Ho xây dựng thương hiệu càphê OCOP Người dân K’Ho ở Đà Lạt phát triển mô hình càphê hữu cơ, xây dựng thương hiệu Chư Mui đạt chuẩn OCOP 3 sao, nâng cao giá trị kinh tế và văn hoá.