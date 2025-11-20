Rau xanh Bàu Tròn hồi sinh vụ Tết sau 3 cơn lũ dữ miền Trung

Sau nhiều đợt mưa lũ liên tiếp, hơn 30ha rau màu tại vùng Bàu Tròn bị cuốn trôi khiến nông dân mất trắng. Nhưng khi nước rút, bà con vẫn lập tức khôi phục canh tác cho kịp Tết Nguyên đán 2026.

Trên cánh đồng vốn phủ xanh rau quả quanh năm, bùn đất còn đọng lại thành từng vệt dài. Những giàn bầu, luống dưa chỉ còn trơ gốc, rác lẫn trong đất cho thấy dòng nước đã đi qua dữ dội thế nào.

Trong bối cảnh đầy khó khăn đó, nhưng người nông dân vùng rau Bàu Tròn thuộc xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng vẫn kiên cường ra đồng, tiếp tục dọn rác, xới từng tấc đất để phục hồi canh tác trở lại.

Thiệt hại nặng nề sau lũ

Gia đình ông Phan Bảy thuộc nhóm chịu thiệt hại nhiều nhất trong vùng. Hơn 4,5ha rau màu của ông, phần lớn đã vào giai đoạn thu hoạch, đều bị lũ xóa sạch. Nhiều loại rau như khổ qua, mướp, dưa leo và đu đủ vốn đang cho sản lượng tốt nay chỉ còn lại bùn và gốc rễ bị vùi lấp. Hàng tháng trời chăm sóc của gia đình ông Bảy đã bị cuốn theo dòng nước lũ.

Tương tự, ông Phan Đình Quý cũng cho biết hơn 90 ngày gieo trồng gối vụ đã không giúp gia đình thu được gì, nhiều diện tích của các nông dân khác cũng vừa xuống giống đã bị lũ cuốn trôi.

“Hơn 90 ngày gieo trồng, vừa chuẩn bị thu hoạch thì lũ cuốn sạch. Cả vùng chuyên canh mất trắng hết.” ông Quý xót xa.

Ông Nguyễn Hữu Chính, nông dân vùng rau Bàu Tròn xót xa kể lại thiệt hại của gia đình sau nhiều lần bị nước lũ cuốn trôi hoa màu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Đại Lộc, hai vùng chuyên canh Bàu Tròn và Liên Thuận có hơn 45ha hoa màu bị hư hại, trong đó hơn 70% bị mất hoàn toàn.

Mưa lũ cũng gây tổng thiệt hại gần 80 tỷ đồng trên địa bàn xã, đẩy hàng trăm hộ nông dân vào khó khăn chồng chất. Đây là mức thiệt hại hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.

Với đặc thù canh tác nhiều vụ mỗi năm, nông dân Bàu Tròn phải đầu tư quanh năm, từ giống, phân bón đến vật tư dựng giàn.

Trung bình mỗi sào rau cần khoảng 4 triệu đồng tiền đầu tư, chưa tính công lao động. Khi thiệt hại lên đến hàng chục héc ta trong mỗi đợt lũ, số vốn bị cuốn trôi vượt xa khả năng tự xoay xở của nhiều gia đình.

Gồng mình gây dựng lại vụ rau Tết

Mùa mưa năm nay, người dân vùng rau liên tiếp hứng chịu 5 đợt lũ, trong đó có 3 đợt gây mất trắng. Chính vì vậy, ngay khi nước vừa rút, bà con khẩn trương dọn bùn, dựng lại giàn và chuẩn bị đất cho đợt xuống giống mới. Vụ rau Tết luôn là vụ quan trọng nhất, mang lại kỳ vọng bù đắp chi phí cho cả năm nên không ai dám chậm trễ.

Bàu Tròn từ lâu được xem là một trong những vùng rau lớn của Đà Nẵng và khu vực miền Trung, nằm trên vùng đất phù sa ven sông Vu Gia màu mỡ. Nhờ kinh nghiệm thâm canh, nông dân nơi đây sản xuất 5–6 vụ mỗi năm. Thời điểm này lẽ ra ruộng rau phải phủ xanh để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng những trận lũ liên tiếp khiến lịch gieo trồng bị đảo lộn hoàn toàn.

Nước rút đến đâu nông dân vùng rau Bàu Tròn ra đồng đến đấy, nhanh chóng phục hồi canh tác cho kịp vụ rau Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Nguyễn Hữu Chính cho biết: “Mới trồng hôm rồi thì hôm qua nước lại vô. Sống quen với lũ rồi nhưng đợt này thấy đuối luôn. Nói chung hồi nào đến giờ mới thấy lũ dồn dập như vậy. Dân dọn chưa xong thì nước lại lên. Nhưng cũng phải làm thôi, chậm là hư giống.”

Vừa tất bật với khâu dọn dẹp, người dân vừa lo lắng về thời tiết sắp tới. Tuy vậy, hầu hết đều chung quyết tâm "còn nước còn tát". Nếu bỏ dở sẽ không thể xoay xở được vốn, nhất là khi các loại giống, phân bón hầu hết đều được ghi nợ từ đại lý.

Không thể bỏ ruộng

Theo bà Nguyễn Thị Giảng, làm đất màu vất vả và tốn kém hơn nhiều so với trồng lúa. Bà con thường mua nợ vật tư, đến khi thu hoạch mới trả được. Nhưng năm nay lũ liên tiếp đã khiến nhiều gia đình lâm cảnh “nợ chồng nợ”.

Bà Giảng mong muốn: “Cuộc sống làm nông trông vào đất màu là chính. Mong Nhà nước hỗ trợ chút ít để dân bám trụ nghề, chứ cứ lụt hoài thì sao chịu nổi.”

Màu xanh của cỏ, của cây giống trở lại trên vùng rau Bàu Tròn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Anh Phạm Văn Quốc cho biết trong mùa mưa này gia đình anh thiệt hại đến ba lần. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục xuống giống vì nếu ngừng lại sẽ mất luôn vụ chính.

“Mất thì vẫn phải làm tiếp thôi. Ai ở đây cũng vậy, nước rút là dân lại xuống đồng. Hy vọng không lụt nữa, chứ nếu có nữa thì lại mất tiếp và lại làm tiếp.” anh Quốc chia sẻ.

Chính quyền xã Đại Lộc cho biết các thôn đang tiếp tục rà soát thiệt hại để tổng hợp và đề xuất hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.

Hiện trên nhiều thửa ruộng, những luống rau mới gieo đã bắt đầu nhú xanh. Dù còn nhiều nỗi lo về vốn, thời tiết và sản lượng, người dân vùng rau vẫn kiên trì bám ruộng. Với họ, việc tiếp tục gieo trồng không chỉ là nỗ lực gỡ gạc sau những đợt lũ dữ mà còn là cách giữ nghề và nuôi hy vọng cho một mùa rau Tết thuận lợi hơn.

Một phần của vùng rau chuyên canh lớn nhất thành phố Đà Nẵng vẫn còn chìm trong biển nước. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)