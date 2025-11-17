Giải cứu 2 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ dữ tại xã Phước Chánh - Đà Nẵng

Ngày 17/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết tại xã Phước Chánh, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài gây sạt lở và chia cắt nhiều khu vực như Hùng Sơn, Phước Chánh và La Êê trong hai ngày 16 và 17/11.

Tại xã Phước Chánh, nước lũ dâng cao bất ngờ, làm chia cắt cục bộ nhiều vị trí. Hai người dân đi rẫy không thể trở về do nước lớn, bị cô lập hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 lập tức báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã yêu cầu bằng mọi biện pháp phải tổ chức cứu dân kịp thời.

Hình trái: khu vực nước lũ đổ về gây chia cắt cô lập 2 người dân. Hình phải: Sau khi dùng máy xúc mở đường xuống ven suối, lực lượng dùng xuồng máy đẩy vượt lũ dữ cứu người. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Do nước chảy xiết, trời tối và mưa lớn, lực lượng tại chỗ đã phối hợp với gia đình động viên 2 người giữ nguyên vị trí an toàn, chờ thời điểm thích hợp để tiếp cận. Đến sáng 17/11, mực nước tiếp tục dâng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hai người dân.

Trước tình huống cấp bách, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 chủ động hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ, triển khai các phương tiện chuyên dụng gồm máy bắn dây, máy xúc và xuồng máy để tiếp cận hiện trường. Sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã tiếp cận và giải cứu thành công 2 người dân giữa dòng nước xiết.

Ngay sau khi được đưa về nơi an toàn, hai người dân được chuyển đến trạm xá để khám và chăm sóc ban đầu. Hiện sức khỏe cả hai ổn định.

Lực lượng dùng xuồng máy đẩy vượt dòng nước dữ cứu người. (Nguồn: CTV)