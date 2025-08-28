Giá dầu tăng trở lại nhờ dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày 27/8, sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát tác động từ gói thuế quan mới mà Mỹ áp đặt với Ấn Độ.

Kết thúc phiên này, tại thị trường London, giá dầu Brent tăng 83 xu, tương đương 1,2%, lên 68,05 USD/thùng. Còn tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 90 xu Mỹ, tương đương 1,4%, lên 64,15 USD/thùng. Trước đó một ngày, cả hai loại dầu chủ chốt này đều giảm giá hơn 2%.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong khảo sát của hãng tin Reuters, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 2,4 triệu thùng xuống còn 418,3 triệu thùng trong tuần qua, cao hơn mức dự báo giảm 1,9 triệu thùng.

Dự trữ xăng giảm 1,2 triệu thùng, thấp hơn mức dự báo giảm 2,2 triệu thùng.

Trong khi đó, dự trữ các sản phẩm chưng cất - bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 1,8 triệu thùng, trái ngược với dự báo tăng 885.000 thùng.

Ông Phil Flynn, chuyên gia cấp cao tại công ty thương mại hàng hóa kỳ hạn Price Futures Group, nhận định: “Nhu cầu tiêu thụ xăng khá tích cực, cho thấy người dân đang chuẩn bị đi lại nhiều dịp cuối tuần Lễ Lao động. Đây là giai đoạn cao điểm của mùa lái xe vào Hè."

Ngoài ra, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Ấn Độ, lên tới 50%, cũng được thị trường chú ý. Động thái này nhằm đáp trả việc Ấn Độ mua dầu từ Nga và chính thức có hiệu lực từ ngày 27/8.

Bộ Tài chính Ấn Độ trong báo cáo kinh tế tháng 7/2025 công bố ngày 27/8 thừa nhận những hiệu ứng lan tỏa của diễn biến trên có thể gây thách thức cho nền kinh tế.

Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang tại các cơ sở năng lượng. Ukraine cho biết Nga đã triển khai một hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng và vận chuyển khí đốt tại 6 khu vực của Ukraine trong đêm.

Ngược lại, Ukraine cũng đã thực hiện hoạt động quân sự nhắm vào nhiều nhà máy lọc dầu và hạ tầng xuất khẩu của Nga những ngày qua.

Nga đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch xuất khẩu dầu từ các cảng phía Tây thêm 200.000 thùng/ngày trong tháng 8/2025, sau khi một số cơ sở lọc dầu bị tấn công.

Về triển vọng kinh tế, Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York, John Williams, cho biết lãi suất nhiều khả năng sẽ giảm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của Fed cần chờ thêm dữ liệu kinh tế để quyết định có nên hạ lãi suất ngay trong cuộc họp ngày 16-17/9 hay không. Lãi suất thấp hơn sẽ giúp giảm chi phí vay tiêu dùng, kích thích tăng trưởng và qua đó hỗ trợ nhu cầu dầu./.

Giá dầu thế giới giảm 2% từ mức cao nhất trong gần ba tuần Nhà phân tích của công ty dịch vụ dầu khí PVM Oil Associates cho rằng, những bất ổn trên thị trường dầu mỏ do xung đột ở Ukraine và cuộc chiến thuế quan gây ra đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư.