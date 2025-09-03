VPI dự báo giá xăng dầu tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 4/9

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 4/9, giá xăng dầu bán lẻ có thể chỉ tăng nhẹ 0,1-1% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính-Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 101 đồng (0,5%) lên mức 19.871 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 31 đồng (0,2%) lên mức 20.391 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ cơ bản ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ, cụ thể giá dầu mazut có thể tăng 1% lên mức 15.414 đồng/kg, trong khi đó giá dầu diesel tăng nhẹ lên mức 18.363 đồng/lít và dầu hỏa duy trì ở mức 18.224 đồng/lít.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính-Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.Trên thị trường thế giới, chốt phiên ngày 2/9 (giờ Mỹ), giá dầu thô Brent tăng 1,45%, lên 69,14 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,47%, lên mức 65,59 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào dòng doanh thu từ dầu mỏ của Iran, một nhà sản xuất dầu quan trọng. Trong khi đó, các nhà phân tích kỳ vọng rằng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối, còn gọi là OPEC+ vào ngày 7/9 tới đây sẽ không nới lỏng các đợt cắt giảm tự nguyện còn lại.

Theo nhà phân tích độc lập Gaurav Sharma, OPEC+ có thể sẽ chờ thêm báo cáo sau khi mùa lái xe cao điểm mùa hè của Mỹ kết thúc trước khi đưa ra động thái tiếp theo, trong bối cảnh thị trường dự kiến sẽ dư cung vào quý cuối năm.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng đầu tư UBS cho biết những kỳ vọng rằng số liệu của Mỹ sẽ cho thấy một đợt sụt giảm dự trữ dầu thô nữa cũng đang thúc đẩy thị trường.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích Priyanka Sachdeva của tổ chức tài chính Phillip Nova nhận định, giá dầu đang được hỗ trợ ngắn hạn bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, từ đó cải thiện triển vọng nhu cầu dầu thô.

Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố loạt số liệu lao động trước thềm cuộc họp chính sách ngày 16-17/9 của Fed. Những dữ liệu này được coi là cơ sở để ngân hàng trung ương quyết định hướng đi của lãi suất, trong bối cảnh phần lớn dự báo hiện nghiêng về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm ngay trong tháng 9/2025.

Về phía nguồn cung, các hoạt động quân sự gần đây của Ukraine đã khiến nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga phải ngừng hoạt động, chiếm ít nhất 17% công suất lọc dầu của nước này, tương đương khoảng 1,1 triệu thùng/ngày, theo tính toán của hãng tin Reuters./.

Sau 2 lần tăng giá, xăng RON95-III lên gần ngưỡng 20.400 đồng mỗi lít Từ 15 giờ ngày 28/8, xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít. Ngoài ra, mặt hàng dầu diesel tăng 452 đồng/lít; dầu hỏa tăng 411 đồng/lít và dầu mazut cộng thêm 144 đồng/kg.