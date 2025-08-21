Từ chiều 21/8, giá xăng tăng từ 110-210 đồng mỗi lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 21/8/2025 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.464 đồng/lít (tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 20.092 đồng/lít (giảm 208 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước)./.
Giá dầu tiếp tục đi xuống, xăng RON95-III tăng hơn 200 đồng mỗi lít
Từ 15 giờ ngày 21/8, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít. Tuy vậy, mặt hàng dầu diesel giảm 172 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít và dầu mazut giảm 152 đồng/kg.