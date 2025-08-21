Multimedia

Infographics

Từ chiều 21/8, giá xăng tăng từ 110-210 đồng mỗi lít

Từ 15 giờ ngày 21/8, giá xăng E5RON92 có mức trần là 19.464 đồng/lít, tăng 110 đồng/lít so với giá hiện hành; Xăng RON95-III có giá mới là 20.092 đồng/lít, tăng 208 đồng/lít so với giá hiện hành.

vna-potal-gia-xang-tang-tu-110-den-210-donglit.png

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 21/8/2025 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.464 đồng/lít (tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 20.092 đồng/lít (giảm 208 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá xăng tăng #Giá dầu tăng #Xăng dầu #xăng E5 RON 92
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bhutan

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bhutan

Chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Bhutan đi vào chiều sâu, hiệu quả, thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới.

Thông điệp hoạt động diễu binh diễu hành dịp 2/9

Thông điệp hoạt động diễu binh diễu hành dịp 2/9

Hoạt động diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9 muốn gửi gắm đến các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế bốn thông điệp.

Chương trình diễu binh, diễu hành sáng mùng 2/9/2025

Chương trình diễu binh, diễu hành sáng mùng 2/9/2025

Khối nghi trượng mở đầu màn diễu hành, tiếp đó là diễu binh của các khối đi bộ gồm quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an, rồi đến khối xe pháo quân sự, lực lượng vũ trang trên biển.