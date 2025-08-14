Multimedia

Giá xăng giảm từ 190 đến 250 đồng/lít ngày 14/8

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 14/8/2025, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.354 đồng/lít và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 19.884 đồng/lít.

vna-potal-gia-xang-giam-tu-190-den-250-donglit-8210594.png

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 14/8/2025 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.354 đồng/lít (giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 19.884 đồng/lít (giảm 190 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước)./.

(TTXVN/Vietnam+)
