Giá xăng giảm từ 190 đến 250 đồng/lít ngày 14/8

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 14/8/2025 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.354 đồng/lít (giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 19.884 đồng/lít (giảm 190 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước)./.
Chùa Bái Đính là điểm đến nổi bật Travellers’ Choice Wards 2025
Ninh Bình cho biết chùa Bái Đính được TripAdvisor - Nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới vinh danh trao giải thưởng danh giá “Giải Travellers’ Choice - Điểm đến nổi bật với “tích Xanh” đặc biệt.”
Việt Nam là thị trường tiêu thụ xe máy điện lớn thứ ba thế giới
Theo số liệu nửa đầu năm 2025 của Motocycles Data, Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ xe máy điện lớn thứ ba thế giới.
Cảnh giác khi đăng tải hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện trên mạng
Người dân cần cẩn trọng khi chia sẻ hóa đơn, thông báo tiền điện để tránh lộ thông tin cá nhân và rủi ro dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.
Xuất khẩu dệt may tăng 9% trong 7 tháng năm 2025
Bảy tháng năm 2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 26,33 tỷ USD, tăng 5,3 tỷ USD (tương ứng 9%) so cùng kỳ năm 2024.
Ban Bí thư yêu cầu tiến hành đổi Thẻ đảng viên trong toàn Đảng
Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW (ngày 8/8/2025) về đổi Thẻ đảng viên.
Cảnh báo mạo danh Đại học Quốc gia Hà Nội lừa đảo “trúng tuyển”
Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về một số trường hợp giả mạo danh nghĩa của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân dưới nhiều hình thức.
Hà Nội: Những địa điểm nào mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2/9
Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, một số bảo tàng và điểm văn hóa lớn tại Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí trong ba ngày, từ 1 đến 3/9/2025.
Trần Văn Cẩn - Tên tuổi lớn của nền hội họa Việt Nam
Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, Trần Văn Cẩn đã trở thành một trong "bộ tứ danh họa" hàng đầu của mỹ thuật Việt Nam, cùng với Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân.
Đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Đợt phim diễn ra từ ngày 12-14/8, là hoạt động văn hóa-điện ảnh nhằm tuyên truyền trong nhân dân về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước.
Top 5 ngôi sao Việt kiều lần đầu xuất hiện tại V-League: Thầy Kim sẽ "chấm" ai?
V-League mùa giải 2025/26 chứng kiến "làn sóng" đổ bộ của rất nhiều ngôi sao Việt kiều nổi bật. Chúng ta hãy cùng điểm danh những cái tên chất lượng nhất sẽ có lần đầu tham dự sân chơi V-League.
Cảnh giác trước thủ đoạn “bắt cóc online”
Thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, tống tiền rất tinh vi, được gọi là “bắt cóc online,” đây là hình thức lừa đảo kết hợp công nghệ với việc thao túng tâm lý nạn nhân.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 11 và 12/6
Việc dự kiến tổ chức sớm hơn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông - diễn ra trong ngày 11 và 12/6/2026, nhằm phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh vẫn có thời gian để ôn thi.
Miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước
Chính phủ ban hành Nghị quyết 229 miễn thị thực cho công dân Bỉ, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch.
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ miễn thị thực tối đa 5 năm cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt, bao gồm chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn, khách mời của các viện nghiên cứu.
Những dự án được bổ sung vào danh mục dự án quan trọng quốc gia
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 6/8/2025 về việc bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia.
National Geographic gợi ý khám phá 8 điểm đến lịch sử ở Việt Nam
Tạp chí khoa học, khám phá National Geographic gợi ý những điểm đến lịch sử ở ba miền để du khách lựa chọn cho chuyến về nguồn nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Việt Nam - top điểm đến châu Á hút khách quốc tế quay lại nhiều nhất
Theo dữ liệu đặt phòng trên nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quốc tế quay lại cao nhất, xếp sau Nhật Bản và Thái Lan.
Thương mại Việt Nam-Hàn Quốc: Tăng trưởng vượt bậc từ năm 1992 đến nay
Thương mại Việt Nam-Hàn Quốc tăng trưởng theo cấp số nhân từ năm 1992, đến năm 2022, Việt Nam vượt Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc và tiếp tục duy trì trong năm 2023.
Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Chikungunya do muỗi lan truyền
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/7/2025 đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte.
Sáu lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Các lực lượng gồm lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025
Bốn học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025, khẳng định bản lĩnh và năng lực xuất sắc của học sinh Việt Nam.
Lần đầu tham dự World GreenMech 2025, học sinh Việt Nam đạt thành tích ấn tượng
Đoàn học sinh Việt Nam với 3 đội tiểu học lần đầu tranh tài tại cuộc thi STEM quốc tế World GreenMech 2025 đã giành giải Khuyến khích và lọt Top 50 trong gần 2.000 thí sinh.
Chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam
64 năm kể từ ngày đế quốc Mỹ sử dụng chất độc hóa học, gây ra thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2025), đến nay, hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn rất nặng nề và lâu dài.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8/2025.
7 tháng năm 2025: Tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,8%
7 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.993,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.
5 chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Với quy mô hoành tráng, kết hợp giữa những bản hùng ca bất hủ và trình diễn công nghệ hiện đại, chuỗi sự kiện hứa hẹn mang đến trải nghiệm thăng hoa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt.
10 đoàn tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam
Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế: Đoàn học sinh Việt Nam lọt top 4
Tại Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế (IOAI) năm 2025 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm: 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng của năm 2025
Trong 7 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 14,7% trong 7 tháng năm 2025
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024.