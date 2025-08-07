Giá xăng tăng hơn 200 đồng mỗi lít so với giá hiện hành

Từ 15 giờ, giá xăng E5 RON92 có mức trần là 19.608 đồng/lít, tăng 207 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III có giá mới là 20.074 đồng/lít, tăng 234 đồng/lít so với giá hiện hành.

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15 giờ ngày 7/8/2025 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.608 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 20.074 đồng/lít (tăng 234 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước)./.

Giá dầu hỏa và diesel cùng đi xuống, hai mặt hàng xăng tiếp tục tăng nhẹ Từ 15h ngày 7/8, giá xăng E5 RON92 tăng 207 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít và dầu mazut tăng 114 đồng/kg. Tuy vậy, mặt hàng dầu diesel giảm 268 đồng/lít và dầu hỏa giảm 54 đồng/lít.