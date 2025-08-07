Multimedia

Giá xăng tăng hơn 200 đồng mỗi lít so với giá hiện hành

Từ 15 giờ, giá xăng E5 RON92 có mức trần là 19.608 đồng/lít, tăng 207 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III có giá mới là 20.074 đồng/lít, tăng 234 đồng/lít so với giá hiện hành.

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15 giờ ngày 7/8/2025 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.608 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 20.074 đồng/lít (tăng 234 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá xăng #Xăng E5 RON92 #Xăng RON95-III
