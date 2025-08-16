Thị trường dầu thế giới ngóng chờ đàm phán Mỹ-Nga về tình hình ở Ukraine

Trong tuần qua, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,7% trong khi giá dầu Brent biển Bắc giảm 1,1% khi các nhà giao dịch chờ đợi kết quả cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình ở Ukraine.

Chốt phiên cuối tuần 15/8, giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 99 xu Mỹ, tương đương 1,5%, xuống 65,85 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 1,16 USD, tương đương 1,8%, xuống 62,8 USD/thùng.

Ông Trump đã đến Alaska vào ngày 15/8 để tham dự hội nghị thượng đỉnh với ông Putin sau khi tuyên bố muốn chứng kiến một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Ông Trump tin rằng Nga đã sẵn sàng chấm dứt xung đột, nhưng ông cũng cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia mua dầu của Nga nếu các cuộc đàm phán hòa bình không đạt được tiến triển.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại ngân hàng BOK Financial, cho biết, Tổng thống Mỹ có thể sẽ cảnh báo áp thêm thuế quan đối với Ấn Độ và Trung Quốc đối với dầu nhập khẩu từ Nga nếu cuộc họp bế tắc, điều đang khiến giao dịch dầu thô trở nên căng thẳng. Nếu một tuyên bố ngừng bắn được đưa ra, đây sẽ được coi là yếu tố bất lợi đối với dầu thô trong ngắn hạn.

Ông Warren Patterson, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng ING, đánh giá rằng lượng dư cung dầu cộng với năng lực dự phòng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), có thể giúp thị trường chống chịu tác động từ các mức thuế này đối với Ấn Độ. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nếu thuế thứ cấp được áp lên các khách hàng chủ chốt khác của dầu Nga, gồm Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, số liệu kinh tế yếu hơn của Trung Quốc gây lo ngại về nhu cầu nhiên liệu. Số liệu của Chính phủ Trung Quốc cho thấy tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong tháng 7/2025 của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng và tăng trưởng doanh số bán lẻ chậm nhất kể từ tháng 12/2024, gây áp lực lên tâm lý thị trường, dù công suất lọc dầu tại quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới này tăng mạnh.

Công suất của các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc trong tháng 7/2025 tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn so với mức tháng 6/2025, vốn là mức cao nhất kể từ tháng 9/2023. Mặc dù công suất tăng, xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Trung Quốc trong tháng trước cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu nhiên liệu trong nước thấp hơn.

Việc ngày càng nhiều các dự báo được đưa ra về tình trạng dư cung dầu mỏ cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, cùng với khả năng lãi suất tại Mỹ sẽ cao hơn trong thời gian dài. Những nhà phân tích của ngân hàng Bank of America đã nâng dự báo về tình trạng dư cung của thị trường dầu mỏ, với lý do nguồn cung ngày càng tăng từ OPEC và các nước sản xuất dầu liên minh - còn gọi là nhóm OPEC+.

Các nhà phân tích hiện dự báo mức dư trung bình là 890.000 thùng/ngày từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026. Dự báo này được đưa ra sau nhận định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng thị trường dầu mỏ có dấu hiệu "bùng nổ" sau đợt tăng sản lượng mới nhất của OPEC+.

IEA ngày 13/8 đã nâng dự báo về tốc độ tăng của nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong năm nay, nhưng hạ dự báo về nhu cầu dầu do tình hình ảm đạm ở các nền kinh tế lớn. IEA nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trên đà dư cung kỷ lục vào năm tới.

IEA dự kiến nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn con số 2,1 triệu thùng/ngày đưa ra trước đó. Trong bối cảnh OPEC+, đẩy nhanh việc khôi phục sản lượng, IEA đã tăng nhẹ dự báo sản lượng của các nước ngoài OPEC vào năm 2026, dẫn đầu là châu Mỹ.

Nhà máy lọc dầu tại Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)

IEA hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu từ mức 700.000 thùng/ngày xuống 680.000 thùng/ngày trong năm nay, mức yếu nhất kể từ năm 2019, trong bối cảnh nhu cầu đáng thất vọng ở Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay và năm tới ước tăng với tốc độ chưa bằng một nửa so với năm 2023.

Ngân hàng UBS đã hạ dự báo giá dầu Brent cuối năm 2025 xuống 62 USD/thùng từ mức 68 USD/thùng, viện dẫn nguồn cung tăng từ Nam Mỹ và sản lượng vững từ các nước bị trừng phạt. Ngân hàng này cho biết nhu cầu của Ấn Độ gần đây thấp hơn kỳ vọng và dự báo OPEC+ sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng dầu trừ khi xuất hiện những gián đoạn lớn hơn.

Đáng chú ý, giá dầu đã tăng khoảng 2% lên mức cao nhất một tuần trong phiên 14/8, sau khi Tổng thống Mỹ cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" nếu cuộc đàm phán của ông với Tổng thống Nga về vấn đề Ukraine thất bại. Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ sau Mỹ. Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào có thể nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga cũng có khả năng làm tăng lượng dầu mà Nga xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng trong phiên 13/8 sau khi Mỹ và IEA đưa ra những nhận định tiêu cực về nguồn cung dầu.

Trong phiên này, giá dầu Brent có thời điểm trượt xuống 65,01 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 6/6. Giá dầu WTI có lúc lùi về 61,94 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 2/6.

Trước đó, giá dầu cũng đã giảm trong phiên 12/8, khi các nhà giao dịch chờ báo cáo về lượng dự trữ dầu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và dự đoán nhu cầu sẽ giảm vào đầu tháng 9/2025.

Giá dầu gần như đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 11/8, sau khi mất hơn 4% vào tuần trước, khi giới đầu tư dõi theo cuộc gặp trong tuần này giữa Mỹ và Nga về cuộc xung đột tại Ukraine.

Giá dầu Brent tăng 4 xu Mỹ, tương đương 0,06%, lên 66,63 USD/thùng, còn giá dầu WTI nhích nhẹ 8 xu Mỹ, tương đương 0,13%, lên 63,96 USD/thùng./.

