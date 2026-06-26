Quan chức Fed: Lạm phát cơ bản của Mỹ vẫn đi sai hướng

Ngày 25/6, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Chicago, Austan Goolsbee, cho biết báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ đã xuất hiện “một tia hy vọng” đối với lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh áp lực lạm phát cơ bản vẫn ở mức quá cao và đang diễn biến theo chiều hướng không mong muốn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên CNBC, ông Goolsbee nói rằng nếu xét đến lạm phát cơ bản, mức tăng giá hiện vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu và xu hướng đang đi sai hướng. Ông từ chối đưa ra quan điểm liệu Fed có nên tăng lãi suất hay tiếp tục giữ nguyên mức hiện tại.

Ông cho biết đồng tình với Chủ tịch Fed Kevin Warsh về việc không nên làm gia tăng các đồn đoán liên quan đến lộ trình lãi suất trong tương lai.

Ông Warsh cho hay tại cuộc họp chính sách ngày 16-17/6, không có thành viên nào của Fed ủng hộ việc nâng lãi suất. Tuy nhiên, các dự báo công bố sau cuộc họp cho thấy 9 trong số 18 nhà hoạch định chính sách tham gia xây dựng dự báo lãi suất cho rằng lãi suất có thể cần được nâng lên trước cuối năm nay.

Ông Goolsbee cho biết quan điểm của mình về lãi suất sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế của nền kinh tế. Ông một lần nữa tự mô tả mình là một người “theo sát dữ liệu,” luôn nghiên cứu kỹ các báo cáo kinh tế trước khi đưa ra đánh giá.

Theo ông, điều quan trọng hiện nay là xác định liệu đợt tăng lạm phát gần đây xuất phát từ những yếu tố mang tính kéo dài hay chỉ là tạm thời. Trong đó có tác động từ việc giá hàng hóa tăng do thuế quan, cũng như đà tăng của giá xăng dầu và các mặt hàng nhạy cảm với chi phí nhiên liệu sau cuộc xung đột tại Trung Đông.

Dù vậy, ông cho rằng lạm phát dịch vụ vẫn ở mức quá cao. Trong khi tốc độ tăng lương đã chậm lại, điều đó không đồng nghĩa chắc chắn rằng lạm phát sẽ sớm hạ nhiệt./.

Những biến số xung quanh kịch bản lãi suất của Fed Trong báo cáo mới nhất, Goldman Sachs đã lùi dự báo về hai đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng của chu kỳ này sang tận tháng 6 và tháng 12/2027, đưa lãi suất cuối kỳ về ngưỡng 3% - 3,25%.