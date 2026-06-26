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Binance tạm dừng hoạt động tại nhiều quốc gia châu Âu

Binance cho biết thêm việc tạm dừng cung cấp dịch vụ không chỉ diễn ra tại Pháp mà các thông báo tương tự đã được gửi đến những người dùng bị ảnh hưởng tại các thị trường khác thuộc EU.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Gemini)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Gemini)

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance ngày 25/6 cho biết sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ tại một số thị trường thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ tuần tới, do chưa nhận được các phê duyệt cần thiết từ cơ quan quản lý để tiếp tục hoạt động trong khu vực.

Trong một email gửi tới các khách hàng vào ngày 24/6, công ty này thông báo chi nhánh Binance tại Pháp không còn đủ điều kiện pháp lý để mở tài khoản cho khách hàng mới và từ ngày 1/7/2026 sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa tại Pháp.

Ngày 25/6, Binance cho biết thêm việc tạm dừng cung cấp dịch vụ không chỉ diễn ra tại Pháp, các thông báo tương tự đã được gửi đến những người dùng bị ảnh hưởng tại các thị trường khác thuộc EU.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance cho biết có thời hạn đến ngày 30/6 để nhận được các giấy phép cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Binance #Sàn giao dịch tiền mã hóa #Tiền mã hóa
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