Đồng USD lên mức cao nhất 13 tháng nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Đồng USD đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần một năm khi giới đầu tư ngày càng tin rằng kinh tế Mỹ đủ sức duy trì mặt bằng lãi suất cao, thậm chí Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Diễn biến này đã đẩy đồng bạc xanh lên mức cao nhất trong 13 tháng so với đồng euro, và lên mức cao nhất trong hơn 40 năm so với đồng yen Nhật Bản.

Trước đây, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất. Tuy nhiên, sau cuộc xung đột Trung Đông nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang dự báo Fed có thể nâng lãi suất ngay từ tháng 10.

Ông Moh Siong Sim, chiến lược gia của OCBC, cho rằng các tín hiệu cứng rắn từ Fed đang khiến thị trường nghiêng nhiều hơn về khả năng lãi suất sẽ tăng vào cuối năm nay.

Đà tăng của đồng USD còn được hỗ trợ bởi khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và châu Âu ngày càng nới rộng. Mức sinh lời của các tài sản tại Mỹ tăng trong khi tại châu Âu giảm, khiến đồng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư.

Theo ông Steve Englander, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền tệ G10 toàn cầu của Standard Chartered, sức mạnh của đồng USD phản ánh niềm tin rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng tốt hơn nhiều nền kinh tế khác.

Ông cho rằng năng suất lao động cải thiện nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào Mỹ.

Đồng USD tăng cũng gây áp lực lên nhiều loại tài sản khác. Giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu tiên trong hơn bảy tháng, còn Bitcoin rơi xuống dưới 60.000 USD. Các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như AUD và NZD cũng suy yếu.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi Mỹ công bố số liệu lạm phát lõi PCE để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo Nhật Bản có thể can thiệp thị trường nếu tỷ giá vượt ngưỡng 162 yen/USD nhằm hỗ trợ đồng yen./.

Đồng USD tăng giá toàn cầu, tỷ giá VND vẫn trong tầm kiểm soát Dù USD phục hồi, tỷ giá VND duy trì ổn định nhờ chính sách linh hoạt, dự trữ ngoại hối và dòng vốn ổn định, phản ánh khả năng kiểm soát của cơ quan điều hành.