Những biến số xung quanh kịch bản lãi suất của Fed

Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã bắt đầu nhiệm kỳ mới với những thay đổi đáng chú ý về thông điệp.

Thay vì bàn luận về thời điểm nới lỏng chính sách như trước đây, ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới dường như đang để ngỏ khả năng thực hiện một đợt tăng lãi suất trước khi năm 2026 khép lại, giữa bối cảnh nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu và lạm phát neo cao.

Trong cuộc họp chính sách đầu tiên dưới sự chủ trì của ông Warsh diễn ra ngày 16-17/6 vừa qua, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở phạm vi 3,50% - 3,75% với sự đồng thuận tuyệt đối của toàn bộ Ủy ban Thị trường Mở liên bang - cơ quan hoạch định chính sách của Fed.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định điểm nhấn của cuộc họp không nằm ở quyết định lãi suất, mà ở sự thay đổi trong cách Fed giao tiếp với thị trường.

Ngân hàng trung ương Mỹ đã cắt giảm thông cáo báo chí xuống chỉ còn 114 từ, so với mức hơn 300 từ dưới thời cựu Chủ tịch Jerome Powell. Văn bản này đã xóa bỏ hoàn toàn các cụm từ mang thiên hướng ôn hòa hay ám chỉ việc hạ lãi suất, thay vào đó khẳng định lạm phát vẫn ở mức cao do các cú sốc nguồn cung và cam kết sẽ thiết lập lại tính ổn định cho giá cả.

Đáng chú ý, tân Chủ tịch Warsh đã quyết định không nộp dự báo cá nhân cho "biểu đồ chấm" (dot plot - bản tóm tắt dự báo kinh tế của các quan chức Fed) và loại bỏ hoàn toàn các định hướng chính sách tương lai.

Ngân hàng đầu tư Natixis đánh giá ông Warsh đã khởi đầu nhiệm kỳ với lập trường ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ rõ rệt, phát đi thông điệp rằng lạm phát sẽ là trọng tâm hàng đầu trong ngắn hạn.

Tập đoàn quản lý đầu tư BlackRock cũng có chung góc nhìn, dự báo Fed trong tương lai sẽ bớt phụ thuộc vào các định hướng chính sách cứng nhắc, thậm chí có thể sẽ loại bỏ hoàn toàn biểu đồ chấm để linh hoạt hơn trong việc dự báo hướng đi của lạm phát và việc làm.

Dù thiếu vắng các định hướng chính thức, dữ liệu công bố kèm theo lại củng cố những đồn đoán Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ. Bản tóm tắt dự báo kinh tế cho thấy 9 trên 18 quan chức Fed dự báo sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm 2026.

Mức lãi suất trung vị dự kiến vào cuối năm đã tăng vọt từ mức 3,4% hồi tháng 3 lên 3,8%. Ngoài ra Fed cũng điều chỉnh tăng mạnh dự báo đối với Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của cơ quan này - lên mức 3,6% thay vì 2,7%, bỏ xa mục tiêu 2% dài hạn.

Công ty dịch vụ tài chính Morningstar Wealth giải thích rằng sự kết hợp giữa việc loại bỏ quan điểm ôn hòa trong thông cáo, tình trạng lạm phát cao dai dẳng, thị trường lao động ổn định và giá trị các loại tài sản leo thang chính là những bước mở đường để Fed tiến tới một đợt tăng lãi suất.

Phản ứng trước những tín hiệu này, giới đầu tư hiện đăt cược Fed có hơn 85% xác suất sẽ tăng lãi suất trong năm nay.Bức tranh lạm phát phức tạp này hoàn toàn trùng khớp với các dự báo vĩ mô từ ngân hàng đầu tư Goldman Sachs.

Trong báo cáo mới nhất, Goldman Sachs đã lùi dự báo về hai đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng của chu kỳ này sang tận tháng 6 và tháng 12/2027, đưa lãi suất cuối kỳ về ngưỡng 3% - 3,25%.

Theo phân tích của ngân hàng này, con đường dễ chọn nhất đối với Fed hiện thời là trì hoãn nới lỏng chính sách tiền tệ cho đến khi tác động từ thuế quan, cú sốc giá dầu do xung đột tại Trung Đông và nhu cầu khổng lồ từ trí tuệ nhân tạo (AI) dần phai nhạt. Goldman Sachs dự báo sự kết hợp của ba yếu tố này sẽ khiến PCE lõi duy trì trên ngưỡng 3% trong suốt cả năm 2026.

Hơn nữa, việc xác định mức lãi suất trung lập thực sự của nền kinh tế hiện vẫn còn rất mơ hồ, tạo dư địa hợp lý để Fed duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại thêm một thời gian dài.

Một yếu tố quan trọng khác củng cố lập trường giữ nguyên lãi suất là sức khỏe của thị trường lao động. Trái với những lo ngại trước đó, Goldman Sachs đã hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp năm nay từ 4,6% xuống chỉ còn 4,4% (so với mức 4,3% hồi tháng 5). Nền kinh tế Mỹ vẫn đang tạo thêm việc làm, qua đó triệt tiêu yêu cầu cấp bách phải nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dù Goldman Sachs vẫn giữ quan điểm rằng việc tăng thêm lãi suất là khó xảy ra, ngân hàng này thừa nhận sức mạnh của kinh tế Mỹ đã làm giảm đáng kể rào cản cho kịch bản này.

Một nền kinh tế với điểm xuất phát vững chắc sẽ giúp Fed thắt chặt tiền tệ mà khoog sợ biến nó thành một sai lầm chính sách đắt giá, đặc biệt khi lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt như mong đợi./.

Fed đối mặt áp lực tăng lãi suất khi lạm phát chưa hạ nhiệt Các nhà kinh tế dự báo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tại Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 25/6 tới, sẽ tăng tốc cả theo tháng và theo năm trong tháng 5/2026.

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