Lâm Đồng gỡ vướng mặt bằng, thúc tiến độ dự án Chung cư sông Cà Ty

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Chung cư sông Cà Ty.

Việc sớm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động nhằm phát huy hiệu quả công trình là tái định cư cho người dân “xóm nhà chồ” ven sông Cà Ty.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án số 2, hiện dự án đang triển khai thi công 5/6 khối chung cư gồm A1, A2, B1, B2 và C1 cùng các hạng mục phụ trợ trên phạm vi mặt bằng đất sạch của Nhà nước quản lý; trong đó, 4 khối chung cư A1, A2, B1, B2 đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2026; riêng khối C1 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8/2026.

Đến nay dự án đã tiếp nhận mặt bằng 47.341m2 trên tổng diện tích thu hồi 63.948m2, đạt khoảng 74%. Phần diện tích còn lại hơn 16.600m2 vẫn chưa thể triển khai do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ và vận động người dân bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công các hạng mục còn lại.

Năm 2026, dự án này có kế hoạch vốn là 130 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân hơn 33,8 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch; dự kiến giải ngân 100% vốn được giao vào cuối năm 2026.

Theo ông Nguyễn Minh, tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án số 2 xây dựng sơ đồ theo dõi chi tiết tiến độ từng hạng mục, xác định rõ các mốc thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với khâu giải phóng mặt bằng, các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị gần dân, sát dân nhất; tập trung tuyên truyền, vận động, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho người dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án.

Trường hợp người dân không đồng thuận thì tiến hành các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 phối hợp chặt chẽ với địa phương và chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, phấn đấu hoàn thành kiểm đếm toàn bộ hồ sơ trước ngày 30/6/2026 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao khẩn trương thẩm định, tham mưu phê duyệt giá bán, giá thuê và giá thuê mua nhà ở tái định cư của dự án, góp phần đẩy nhanh bố trí tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng và hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Dự án Chung cư sông Cà Ty (phường Bình Thuận) có tổng mức đầu tư khoảng 798 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích đất 63.948 m2 với quy mô đầu tư 6 khối chung cư, mỗi khối cao 8 tầng, tổng số 764 căn hộ, tạo quỹ đất 105 lô đất phục vụ tái định cư, các hạng mục kè bờ sông, vườn hoa cây xanh, đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Đây là công trình trọng điểm của tỉnh nhằm để người dân tại “xóm nhà chồ" nằm ven sông Cà Ty có nơi ở mới tốt hơn./.

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