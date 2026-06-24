Ninh Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án gần 850 căn nhà ở xã hội

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 2281/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Bảo Minh tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Quyết định này sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người lao động, người thu nhập thấp trên địa bàn.

Dự án được triển khai tại lô đất NƠ1, đường N-3B, Bản đồ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Bảo Minh, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Dự án có quy mô xây dựng trên diện tích khoảng 3 ha; diện tích xây dựng khoảng 10.671m2; trong đó diện tích sàn sử dụng khoảng hơn 55.500m2, diện tích hạ tầng kỹ thuật và bãi đỗ xe hơn 5.370m2; diện tích cây xanh trên 6.000m2; phần còn lại dành cho hệ thống giao thông và sân đường nội bộ.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 500 tỷ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 100 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% tổng mức đầu tư; phần còn lại được huy động từ nguồn vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về quy mô xây dựng, dự án gồm 3 khối nhà cao 9 tầng và 9 khối nhà cao 3 tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cảnh quan cây xanh và các công trình phụ trợ trong phạm vi dự án; tổng diện tích sàn kinh doanh khoảng 47.000m2, trong đó diện tích sử dụng cho căn hộ nhà ở xã hội chiếm gần 42.000m2, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.500 người. Dự án sẽ cung cấp khoảng 848 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê với diện tích từ 25m2 đến 70m2 mỗi căn.

Đây là loại hình nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người lao động, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Ngoài khu nhà ở, dự án còn bố trí diện tích dành cho dịch vụ thương mại nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của cư dân; việc phát triển đồng bộ các hạng mục công trình hạ tầng và dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo nên môi trường sống thuận tiện, văn minh và hiện đại cho người dân.

(Ảnh minh họa: Công Phong/TTXVN)

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2028. Giai đoạn đầu bao gồm việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng 4 tòa nhà với 176 căn hộ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn dự án; sau đó, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại với 672 căn hộ, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ dự án vào khai thác, vận hành trong quý 4/2028.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết đây là một trong những dự án nhà ở xã hội trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương giai đoạn 2026-2030; góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo định hướng của Chính phủ.

Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân có thu nhập thấp mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống của công nhân, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; việc gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội giúp mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho nhiều đối tượng, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Để dự án được triển khai đúng quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng và phát triển nhà ở; hướng dẫn các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư; thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường và hướng dẫn công tác thu hồi, giao đất theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân phường Trường Thi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai dự án, đồng thời theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy và đặc biệt phải thực hiện công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến dự án, tổ chức kiểm toán, thẩm tra giá thuê nhà ở xã hội và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp ngày càng tăng, việc khởi động Dự án Nhà ở xã hội Bảo Minh được xem là bước đi quan trọng của tỉnh Ninh Bình nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo động lực thu hút lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đô thị hiện đại, văn minh trên địa bàn tỉnh./.

Bàn giao nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại Ninh Bình Dự án có quy mô hơn 50.000 m2 sàn xây dựng, với tổng số 564 căn hộ nhà ở xã hội để bán và cho thuê,với hơn 50% tổng diện tích hạ tầng dành cho hệ thống cảnh quan và các công trình dịch vụ.

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