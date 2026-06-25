Ninh Bình tăng tốc xây dựng nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp

Ninh Bình là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ trong khu vực, kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, đặc biệt đối với công nhân và người lao động thu nhập thấp.

Để giải quyết bài toán an cư, địa phương đang tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Làm công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV, nhiều năm nay, anh Đinh Quốc Cường (quê ở phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) sống trong căn phòng trọ chật hẹp. Với đồng lương công nhân, việc tích lũy để mua một căn nhà thương mại là điều rất khó thực hiện. Đầu năm 2026, nhờ chính sách phát triển nhà ở xã hội của Nhà nước và tỉnh Ninh Bình, anh Cường đã được mua căn hộ tại Khu nhà ở xã hội KTX A4, phường Đồng Văn, phù hợp với khả năng tài chính.

Căn hộ có diện tích 65 m2 được thiết kế hiện đại, bố trí không gian hợp lý với phòng khách liền kề khu bếp, hai phòng ngủ, khu vệ sinh khép kín cùng ban công đón gió và ánh sáng tự nhiên. Dù diện tích căn hộ không lớn nhưng từng khu vực chức năng được sắp xếp khoa học, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Anh Đinh Quốc Cường cho biết chính sách phát triển nhà ở xã hội đã giúp những người lao động thu nhập thấp hiện thực hóa giấc mơ an cư. Sở hữu căn hộ với mức giá phù hợp không chỉ giảm áp lực tài chính mà còn tạo động lực để gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy con cái trong môi trường tốt hơn. Có nhà rồi, gia đình anh càng yên tâm gắn bó với công việc, tập trung làm ăn để cải thiện cuộc sống.

Sau hơn 4 năm xây dựng, tháng 6/2026, Dự án khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn chính thức bàn giao những căn hộ đầu tiên trong niềm vui và sự phấn khởi của hàng trăm cư dân. Các căn hộ diện tích 57,1 m2 - loại hình chiếm số lượng lớn nhất tại dự án được thiết kế phù hợp với nhu cầu của các gia đình trẻ, gia đình công nhân hoặc cán bộ, viên chức có từ 3 đến 4 thành viên. Căn hộ rộng 68,9 m2 đáp ứng nhu cầu của những hộ gia đình đông người. Căn hộ 36,2 m2 phù hợp với người độc thân, gia đình trẻ mới lập nghiệp.

Thi công xây dựng nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Anh Hoàng Văn Trường (quê ở xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Wistron Infocomm Việt Nam, Khu công nghiệp Đồng Văn III) cho biết suốt 3 năm qua, gia đình anh phải thuê trọ tại phường Kim Thanh. Đi lại xa xôi, điều kiện sinh hoạt còn nhiều bất tiện khiến anh luôn mong mỏi có một nơi ở ổn định để an tâm lập nghiệp. Được sở hữu căn hộ tại Dự án khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn là niềm vui rất lớn đối với gia đình.

Theo anh Trường, dù là nhà ở xã hội nhưng các căn hộ được thiết kế hiện đại, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên. Bên cạnh đó, khu nhà có hạ tầng tiện ích đồng bộ với các công trình dịch vụ như trường mầm non, khu thể thao ngoài trời, khu để xe tập trung trong nhà, đường dạo, cây xanh… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của cư dân.

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân lao động. Năm 2025, tỉnh đã hoàn thành 4.461 căn nhà ở xã hội, đạt 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 6.000 căn, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của hàng nghìn công nhân, người lao động.

Tỉnh Ninh Bình đang phát triển mạnh công nghiệp với 20 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút hơn 222.000 lao động, trong đó có hàng chục nghìn lao động ngoại tỉnh. Cùng với quá trình đô thị hóa, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội dành cho công nhân và người thu nhập thấp càng trở nên cấp thiết.

Riêng tại phường Đồng Văn, hiện có 5 khu công nghiệp với gần 700 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 60.000 lao động, trong đó có hơn 12.000 lao động ngoại tỉnh và hàng nghìn chuyên gia nước ngoài thường xuyên sinh sống, làm việc.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Văn Đặng Văn Hồng, nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn phường đang không ngừng gia tăng. Việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và tháo gỡ các vướng mắc liên quan sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tạo động lực để Đồng Văn tiếp tục phát triển theo hướng đô thị công nghiệp-dịch vụ văn minh, hiện đại.

Đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng gia tăng, cùng với hàng chục dự án đang triển khai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình mới đây tiếp tục phê duyệt thêm nhiều dự án mới. Trong đó, dự án nhà ở xã hội Tây Phù Vân (phường Phù Vân) gồm 3 khối chung cư cao 5 tầng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan và đường nội bộ, dự kiến cung cấp khoảng 500 căn hộ, hoàn thành vào quý 4/2027.

Cùng đó là Dự án nhà ở xã hội tại phường Duy Hà có diện tích hơn 1,3 ha, gồm 3 khối chung cư cao 15 tầng và 1 tầng hầm, dự kiến hoàn thành quý 4/2028, cung cấp 819 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.560 người. Bên cạnh đó, dự án nhà ở xã hội Bảo Minh (phường Trường Thi) quy mô 3 ha, gồm 3 khối nhà 9 tầng và 9 khối nhà 3 tầng, với 848 căn hộ cho thuê diện tích từ 25-70 m2, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và sân đường nội bộ...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 và các năm tiếp theo, bảo đảm mục tiêu giai đoạn 2021-2030 có hơn 24.300 căn nhà ở xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội.

Khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn (Ninh Bình) vừa hoàn thành với 564 căn hộ. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ các dự án nhà ở xã hội, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trong thực hiện; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, bố trí quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kịp thời đề xuất điều chỉnh khi cần thiết, đồng thời đẩy nhanh giải quyết thủ tục đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng tiến độ.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc rà soát nhu cầu nhà ở, đặc biệt đối với công nhân và người thu nhập thấp; đồng thời thực hiện xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ hoặc không hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội./.

Ninh Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án gần 850 căn nhà ở xã hội Dự án gần 850 căn nhà ở xã hội được triển khai tại lô đất NƠ1, đường N-3B, Bản đồ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Bảo Minh, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.