Saigonbank tham gia Liên minh Thương hiệu Sài Gòn giai đoạn 2026-2030

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Trường Đại học Sài Gòn (SGU) vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, chính thức hình thành "Liên minh Thương hiệu Sài Gòn giai đoạn 2026 - 2030."

Sự kiện là bước đi chiến lược nhằm kết nối các thương hiệu tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, tối ưu hóa thế mạnh của từng đơn vị để xây dựng hệ sinh thái hợp tác đa ngành, bao gồm các lĩnh vực tài chính-ngân hàng, thương mại, du lịch, dịch vụ và giáo dục.

Trong giai đoạn 2026-2030, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong khuôn khổ liên minh, Saigonbank tham gia với vai trò là đối tác tài chính chủ lực. Đơn vị này sẽ cung cấp các giải pháp ngân hàng, dịch vụ tín dụng, thanh toán và các gói tài chính hiện đại nhằm hỗ trợ hoạt động vận hành của các thành viên, đồng thời đồng hành cùng các chương trình hợp tác chung. Việc gia nhập liên minh cũng tạo điều kiện để Saigonbank mở rộng hệ sinh thái khách hàng, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn liền với nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại sự kiện, gian hàng Saigonbank đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, khách mời và doanh nghiệp tham dự. Với không gian thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp, gian hàng giới thiệu các giải pháp tài chính dành cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời cung cấp thông tin về các chương trình ưu đãi, dịch vụ ngân hàng số và định hướng hợp tác trong hệ sinh thái Liên minh Thương hiệu Sài Gòn.

Việc tham gia Liên minh Thương hiệu Sài Gòn giai đoạn 2026-2030 tiếp tục khẳng định cam kết của Saigonbank trong việc đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy xu hướng liên kết kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của các thương hiệu Việt./.