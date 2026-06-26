UOB Việt Nam và Hà Nội ký kết hợp tác thúc đẩy FDI chất lượng cao

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Ngân hàng UOB Việt Nam và Sở Tài chính Thành phố Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) khẳng định cam kết tăng cường hợp tác và thúc đẩy thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao vào Thủ đô Hà Nội, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư và kinh doanh ra khu vực và quốc tế.

Thỏa thuận này thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy dòng vốn FDI chất lượng cao vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, phù hợp với các ưu tiên phát triển của Thủ đô, tập trung vào các dự án đầu tư chất lượng trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, năng lượng mới, bán dẫn, tài chính, xây dựng và hạ tầng.

Thỏa thuận cũng hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mở rộng hiện diện tại Singapore cũng như các thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ MOU, UOB Việt Nam sẽ phối hợp với Sở Tài chính Thành phố Hà Nội trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, bao gồm các hội nghị, hội thảo và chương trình kết nối đầu tư, nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội tại Hà Nội. Hai bên cũng sẽ duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên để hỗ trợ việc triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác.

UOB là một trong những ngân hàng nước ngoài tích cực hỗ trợ dòng vốn FDI vào Việt Nam, đặc biệt từ Singapore, Trung Quốc và khu vực ASEAN. Ngân hàng đã thành lập bộ phận tư vấn FDI chuyên trách từ năm 2013, là một phần của mạng lưới 11 trung tâm tư vấn FDI trên toàn châu Á.

Kể từ năm 2020, UOB đã hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9 tỷ USD Singapore, góp phần tạo ra khoảng 60.000 việc làm. Năm 2024, UOB cũng đã ký kết MOU với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy dòng vốn FDI chất lượng cao vào Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Ông Victor Ngo - Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Với vai trò là Thủ đô, Hà Nội đang thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, hướng tới trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Victor Ngo chia sẻ thêm, Biên bản ghi nhớ này tạo nền tảng để hỗ trợ Hà Nội thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao và năng lực cần thiết cho quá trình chuyển đổi này. Với mạng lưới sâu rộng tại ASEAN và năng lực tư vấn đầu tư xuyên biên giới, UOB có vị thế phù hợp để đóng vai trò cầu nối tin cậy giữa các nhà đầu tư quốc tế với cơ hội tại Hà Nội và Việt Nam nói chung đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu./.

Nâng tầm chất lượng đầu tư nước ngoài, tăng cường năng lực tự chủ Điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 10-NQ/TW là yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia trong thu hút, quản lý, sử dụng vốn FDI.