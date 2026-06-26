Thêm dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp tại Ninh Bình

Ngày 26/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai Pha Việt Nam (khu công nghiệp Châu Sơn) phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Phù Vân, Ninh Bình tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tây Phù Vân cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tây Phù Vân do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai Pha Việt Nam làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chấp thuận tại Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 15/6/2026.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 12.406m2 với tổng mức đầu tư hơn 329 tỷ đồng. Quy mô dự án bao gồm 3 khối nhà chung cư cao 5 tầng, cung cấp khoảng 500 căn hộ chất lượng cao, trong đó có 50% số căn hộ dành để cho thuê và 50% số căn hộ để bán.

Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe và các tiện ích công cộng nhằm mang đến một môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp và an toàn cho cộng đồng cư dân.

Theo tiến độ được chấp thuận, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4/2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp, công nhân, người lao động; đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng lực lượng lao động ổn định, lâu dài.

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội trong tháng 6/2026, Công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, tỉnh Ninh Bình xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.

Việc tỉnh Ninh Bình đồng loạt khởi công 4 dự án nhà ở xã hội trong ngày 26/6 với tổng mức đầu tư 3.625 tỷ đồng đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương, đồng thời góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và người lao động trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Tây Phù Vân có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và người lao động quanh khu công nghiệp Châu Sơn và các khu, cụm công nghiệp phụ cận; đồng thời tạo thêm động lực phát triển đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống và tăng sức hấp dẫn của tỉnh trong thu hút đầu tư.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị chủ đầu tư dự án - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai Pha Việt Nam tập trung huy động đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, trang thiết bị để tổ chức điều hành thi công khoa học, đảm bảo tiến độ; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định liên quan.

Doanh nghiệp tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, chủ động báo cáo, đề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo dự án triển khai thông suốt, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Ủy ban Nhân dân phường Phù Vân phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Tây Phù Vân không chỉ đánh dấu bước đi cụ thể, nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mà còn là giải pháp thiết thực giải quyết nhu cầu về nhà ở cho thuê.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân có thu nhập thấp, thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đồng thời tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thái Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai Pha Việt Nam cho biết mô hình này giúp người dân giảm áp lực tài chính, tăng tính linh hoạt trong lao động, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ bất động sản. Điểm đáng chú ý của các dự án nhà ở cho thuê lần này là hướng đến phục vụ nhóm đối tượng có thu nhập thấp, công nhân, người lao động trẻ và các đối tượng chính sách.

Ông Nguyễn Thái Lan cam kết sẽ lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu uy tín để triển khai thi công; tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và công khai thông tin dự án theo quy định.

Chủ đầu tư sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích đúng hạn, đảm bảo chất lượng công trình bền, đẹp và mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất./.

Ninh Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án gần 850 căn nhà ở xã hội Dự án gần 850 căn nhà ở xã hội được triển khai tại lô đất NƠ1, đường N-3B, Bản đồ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Bảo Minh, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

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