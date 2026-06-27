Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối tri thức

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam diễn ra với nhịp độ sôi động, trải rộng từ khu vực Mỹ Latinh, Đông Nam Á đến châu Âu. Không chỉ dừng ở những chuyến thăm, làm việc hay trao tặng sách, các hoạt động này cho thấy một định hướng rõ nét: đưa hợp tác xuất bản giáo dục đi vào chiều sâu, gắn trao đổi kinh nghiệm quản trị, phát triển học liệu, chuyển đổi số với nhiệm vụ quảng bá tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong bối cảnh ngành xuất bản đang chịu tác động mạnh mẽ của công nghệ số, sự thay đổi trong phương thức tiếp cận tri thức và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng học liệu, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chủ động mở rộng không gian hợp tác. Mỗi cuộc gặp gỡ với đối tác quốc tế không chỉ là dịp tăng cường quan hệ hữu nghị, mà còn là cơ hội tiếp cận kinh nghiệm mới, tìm kiếm những mô hình phù hợp để nâng cao năng lực quản trị, sản xuất, phát hành và phát triển học liệu hiện đại.

Từ tình hữu nghị thủy chung đến những việc làm cụ thể

Dấu ấn đầu tiên trong chuỗi hoạt động hợp tác quốc tế năm 2026 là chuyến công tác tại Cuba của đoàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ ngày 3-9/2. Chuyến đi nhằm tăng cường hợp tác chuyên môn với Bộ Giáo dục Đại học Cuba theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên được ký vào tháng 4/2025.

Tại các buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về việc phối hợp hỗ trợ phía Cuba trong công tác in ấn, phát hành sách thời gian tới, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản. Đây là hướng hợp tác thiết thực, xuất phát từ nhu cầu cụ thể của đối tác và được đặt trong nền tảng quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc.

Thứ trưởng Giáo dục Đại học Cuba Reynaldo Veláquez Zaldivar bày tỏ cảm ơn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ in ấn cuốn sách “Quốc gia như một trường đại học” và cuốn sách kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro. Ông nhấn mạnh việc hợp tác với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng nhất của Bộ Giáo dục Đại học Cuba trong thời gian gần đây.

Sự đánh giá này cho thấy ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn của hoạt động xuất bản. Khi một đơn vị xuất bản giáo dục của Việt Nam tham gia hỗ trợ đối tác trong in ấn, biên tập và phát hành những ấn phẩm có ý nghĩa chính trị, văn hóa, giáo dục, đó cũng là cách cụ thể hóa tình đoàn kết Việt Nam-Cuba bằng những sản phẩm tri thức có giá trị lâu dài.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Cuba trong công tác in ấn và xuất bản sách. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ chuyến công tác, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in 7.000 bản cuốn sách “Quốc gia như một trường đại học” và chuyển toàn bộ số sách này đến Cuba. Đơn vị cũng tiếp tục in cuốn sách kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro. Trưởng đoàn công tác Nguyễn Thanh Tùng tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Cuba trong hoạt động in ấn và xuất bản sách; đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác và hỗ trợ Bộ Giáo dục Đại học Cuba là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Từ sự hỗ trợ cụ thể về xuất bản phẩm, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác, coi đây là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình phối hợp lâu dài về in ấn và phát hành sách, hướng tới lan tỏa các giá trị giáo dục và tri thức tới cộng đồng. Đây cũng là một mô hình hợp tác cho thấy năng lực của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không chỉ nằm ở việc xuất bản sách giáo khoa trong nước, mà còn ở khả năng đồng hành cùng đối tác quốc tế trong các nhiệm vụ xuất bản có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Gìn giữ quan hệ đặc biệt, chia sẻ

kinh nghiệm phát triển

Nếu hợp tác với Cuba thể hiện chiều sâu của tình đoàn kết quốc tế, thì chuỗi hoạt động tại Lào lại cho thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa giao lưu văn hóa, phát triển văn hóa đọc và trao đổi kinh nghiệm quản trị xuất bản.

Từ ngày 9-13/3, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào với chủ đề “Sách kết nối văn hóa.” Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Tham gia lễ hội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mang tới 52 tên sách, bao gồm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách dạy tiếng Việt cùng nhiều ấn phẩm giáo dục và tham khảo có giá trị như từ điển Việt-Lào, Lào-Việt, sách đạt giải, sách văn học, sách về danh nhân, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam... Các ấn phẩm được trưng bày đã góp phần giới thiệu những giá trị tri thức, văn hóa của Việt Nam tới bạn đọc Lào và bạn bè quốc tế.

Đến đầu tháng 6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế khi có buổi làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào tại Hà Nội. Nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề thiết thực như tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi mô hình hoạt động, quản trị tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nhà xuất bản trong nhiều năm qua “luôn được duy trì và phát triển tích cực, ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia.”

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng cường hợp tác với Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào.

Đây là điểm đáng chú ý trong hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: không chỉ chú trọng giao lưu, trao tặng hay giới thiệu sách, mà còn chủ động chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đổi mới mô hình hoạt động và phát triển doanh nghiệp. Những nội dung như xây dựng hệ thống tài chính, phát triển nhân lực, công nghệ in, chuyển đổi số, truyền thông giáo dục số, mở rộng kinh doanh và duy trì các thế mạnh của tổ chức đều là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với sự phát triển bền vững của ngành xuất bản giáo dục.

Bà Ketsouda Lengsavath, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào, bày tỏ mong muốn hai bên đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ, đồng thời thảo luận phương hướng hợp tác đến năm 2027 và những năm tiếp theo. Điều đó cho thấy quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong lĩnh vực xuất bản giáo dục đang được đặt trên nền tảng dài hạn, hướng tới các kết quả cụ thể và khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường xuất bản hiện đại.

Tiếp cận kinh nghiệm quốc tế

tại Vương quốc Anh

Trong hành trình mở rộng hợp tác, chuyến công tác tại Vương quốc Anh từ ngày 19-21/5 là dấu ấn quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động tiếp cận các mô hình xuất bản giáo dục hiện đại của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Tiến Thanh dẫn đầu đã làm việc với nhiều đối tác trong lĩnh vực xuất bản, bản quyền, giáo dục, công nghệ và tài nguyên số. Mục tiêu của chuyến đi là mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm hiểu xu hướng xuất bản giáo dục hiện đại, đồng thời thúc đẩy phát triển các sản phẩm, học liệu tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc NXBGDVN trao tặng quà lưu niệm cho ông Richard Grazier - Giám đốc Kinh doanh và tiếp thị toàn cầu - đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Đại học Oxford.

Tại buổi làm việc với Oxford University Press, hai bên trao đổi về mô hình tổ chức, hệ sinh thái sản phẩm số, kinh nghiệm phát triển học liệu giáo dục và những xu hướng đổi mới trong xuất bản giáo dục toàn cầu. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Oxford University Press đã có gần 10 năm hợp tác trong lĩnh vực xuất bản sách tiếng Anh, trong đó có bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Friends từ lớp 1 đến lớp 12 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới năm 2018.

Trên nền tảng hợp tác đã được xây dựng, cuộc làm việc lần này mở ra cơ hội để hai bên tiếp tục tìm kiếm những hướng đi phù hợp trong bối cảnh giáo dục phổ thông Việt Nam có nhiều thay đổi mới.

Trong các ngày làm việc tại Vương quốc Anh, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có chương trình làm việc với những đối tác có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực xuất bản giáo dục, công nghệ giáo dục, bản quyền hình ảnh, video, tài nguyên số và phát triển học liệu hiện đại…

Cùng với việc trao đổi chuyên môn, đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh về nhu cầu tiếp cận xuất bản phẩm tiếng Việt của cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chia sẻ những hoạt động đang triển khai nhằm hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho kiều bào, gồm cung cấp sách giáo khoa điện tử, tham gia sáng kiến “Tủ sách Tiếng Việt” và các chương trình tập huấn giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài.

Như vậy, hợp tác tại Anh không chỉ hướng tới tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến về xuất bản và công nghệ giáo dục, mà còn gắn với nhiệm vụ bảo tồn tiếng Việt, củng cố bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Hành trình kết nối cộng đồng

Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ đầu năm 2026 đến nay là hành trình sách kết nối cộng đồng tại nhiều địa bàn.

Tháng 6/2026, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thăm và làm việc với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, đồng thời tặng sách cho Tủ sách cộng đồng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Italy.

Nổi bật là hoạt động tại Pháp, nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân tới nước Pháp, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng những đầu sách tiêu biểu về giáo dục, văn học, văn hóa Việt Nam, đặc biệt là sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các ấn phẩm được trưng bày tại Triển lãm kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Pháp, góp phần giới thiệu tới bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và thế hệ trẻ những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều đầu sách cũng được trao tặng cho Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ Cuba, Lào đến Nga, Anh, Pháp và Italy, các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 đã cho thấy một cách tiếp cận đa chiều. Đó là hợp tác để học hỏi kinh nghiệm quản trị và công nghệ; hợp tác để phát triển học liệu, nâng cao chất lượng xuất bản; hợp tác để hỗ trợ bạn bè quốc tế; và hợp tác để lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Trong dòng chảy hội nhập, xuất bản giáo dục không chỉ làm nhiệm vụ cung cấp sách và học liệu. Với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, mỗi cuốn sách được trao tặng, mỗi cuộc trao đổi chuyên môn, mỗi gian trưng bày tại lễ hội sách hay mỗi tủ sách được xây dựng ở nước ngoài đều có thể trở thành một nhịp cầu kết nối tri thức, vun đắp tình hữu nghị và lan tỏa bản sắc Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách để trưng bày tại Triển lãm kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Pháp.