Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng đã đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Để làm rõ hơn tầm quan trọng của Nghị quyết 06-NQ/TW, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Văn Thông, Phó trưởng Ban liên lạc, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

- Ông đánh giá như thế nào về vị trí của đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao Việt Nam hiện nay, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng?

Đại tá Trần Văn Thông: Kế thừa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nền ngoại giao Việt Nam luôn được duy trì vững chắc dựa trên ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tinh thần từ Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nâng tầm nhận thức, xác định rõ đối ngoại là “nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.”

Có thể khẳng định, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW là bước ngoặt ý nghĩa, là kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động đối ngoại nhân dân nói chung đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.

Thời gian qua, ở lĩnh vực đối ngoại nhân dân, trong hợp tác song phương, quan hệ Việt Nam Campuchia ngày càng được vun đắp, củng cố phát triển không ngừng vì lợi ích của nhân dân hai nước. Nếu đối ngoại Đảng và Ngoại giao Nhà nước tạo dựng nền tảng chính trị-pháp lý, thì đối ngoại nhân dân chính là cây cầu bền vững nối kết trực tiếp tình cảm, sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.

- Tháng 5/2026 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam lần thứ IV (2022-2027), lãnh đạo hai Hội hữu nghị đều nhấn mạnh đến việc "kết nối trái tim". Ông có thể chia sẻ thêm về thông điệp từ sự kiện này?

Đại tá Trần Văn Thông: Đây là hội nghị liên tịch lần thứ IV trong khuôn khổ chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2027, nhằm tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã nhấn mạnh mục tiêu kết nối trái tim, vun đắp niềm tin và truyền ngọn lửa hữu nghị cho thế hệ mai sau. Nhiều chương trình thực chất như “Ươm mầm hữu nghị” đỡ đầu sinh viên Campuchia, hay Diễn đàn hợp tác kinh tế đã chứng minh hiệu quả thực tế này.

Tiết mục “Tre Việt” mở màn chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Về phía Campuchia, Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đã phát biểu khẳng định nhân dân Campuchia luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ, hy sinh của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam giúp thoát khỏi chế độ diệt chủng; đồng thời mong muốn tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và tăng cường giao lưu thế hệ trẻ.

Nhìn lại thời gian qua, sự gắn kết từ đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Campuchia đã góp phần thúc đẩy xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển và mang lại nhiều kết quả thực chất tại các địa phương giáp biên của hai nước.

Về an ninh, trật tự, cơ chế phối hợp liên ngành được tăng cường, giúp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, giúp người dân an tâm định cư, sản xuất.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương giữ đà tăng trưởng tích cực nhờ cải tiến các thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho đầu tư và du lịch.

Các lĩnh vực hợp tác y tế, giáo dục, lao động, nông nghiệp và năng lượng… giữa hai nước cũng được đẩy mạnh. Đặc biệt, cơ chế gặp gỡ thường niên ít nhất mỗi năm một lần giữa các địa phương biên giới đã giúp hai bên kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

- Để triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW trong thời gian tới, theo ông cần tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?

Một gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản, Thực phẩm, Đồ uống Campuchia năm 2025. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Đại tá Trần Văn Thông: Nghị quyết số 06-NQ/TW đề ra những định hướng lớn. Nhằm góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chúng ta cần bám sát quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị và nội dung của Nghị quyết để tập trung thực hiện.

Có những nhóm giải pháp cốt lõi như xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh, nhạy bén và đủ năng lực; quán triệt sâu sắc đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; mọi cấp ủy, địa phương, doanh nghiệp đều là chủ thể tham gia trực tiếp.Về triển khai chương trình hành động cụ thể, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng lộ trình rõ ràng, kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, thụ động, máy móc hoặc chủ quan, mất cảnh giác.

Chúng ta cần kết hợp đồng bộ các kênh ngoại giao; thắt chặt mối quan hệ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân với quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng nền ngoại giao toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp. Trong đối ngoại nhân dân, cần phát huy tối đa vai trò của các Hội hữu nghị.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Trần Văn Thông!

Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác ngoại giao và đối ngoại nhân dân Hai bên trao đổi các phương hướng, biện pháp tăng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

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